Das Festjahr „90 Jahre Waldbühne“ hat der Sigmaringendorfer Freilichtbühne unerwartete Erfolge gebracht. Schon vor der Sommerpause ging das Kinderstück „Dornröschen“ mit einer tollen Bilanz von rund 8000 Zuschauern zu Ende. Insgesamt konnte bereits der zehntausendste Besucher geehrt werden. Dann aber kam es zu einem Novum in der Geschichte der Waldbühne: Erstmals vermeldet das Vorverkaufsteam bereits während der Sommerpause, dass alle restlichen Vorstellungen ausverkauft sind.

Selbst im Rekordjahr 2014, als „Die Päpstin“ auch fast immer ausverkauft war, gab es doch bis zum Saisonende hin immer noch ein paar Karten im freien Verkauf. Dieses Jahr ist das nun anders.

„Die Rückmeldungen der Zuschauer zu unseren diesjährigen Stücken sind überwältigend, das spricht sich rum“, sagt Alexander Speh, Pressesprecher der Waldbühne. Einen kleinen Hoffnungsschimmer hat er dann auch noch für diejenigen, die noch Karten möchten: Wenn man keine allzu lange Anfahrt habe, könne es sich lohnen, an die Abendkasse zu kommen – nicht abgeholte oder zurückgegebene Karten gehen kurz vor Vorstellungsbeginn in den freien Verkauf, so Speh. Er weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass reservierte Karten bis 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn abgeholt sein müssen.

Das Programm der Waldbühne für 2019 steht noch nicht endgültig fest, soll aber noch vor Weihnachten bekanntgegeben werden. Im Februar werden Jugendliche des Sigmaringendorfer Theatervereins voraussichtlich wieder ein Winterstück in Sigmaringen zeigen.