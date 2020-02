KDF kombiniert die Fasnet mit dem Valentinstag

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (KFD) in Sigmarinendorf hat am Freitag beim Fasnets-Kaffeekränzchen ein fast zweistündiges, buntes Programm auf die Beine gestellt, getragen von den vier Hauptakteurinnen Verinoka Haas, Petra Mayer, Susanne Schwab und Siggi Speh. Das geschmückte Gemeindehaus zog, wie jedes Jahr, zahlreiche Mäschkerle an. Unter den vielen Frauen waren neben Bürgermeister Philip Schwaiger und Altbürgermeister Alois Henne sogar einige Männer zu finden.

Nach dem musikalischen Auftakt der vier fleißigen Putzfrauen, die schon von Beginn an zum Schunkeln und Mitsingen anregten, ging es Schlag auf Schlag durch den Nachmittag, moderiert von Sabine Habdank. Dass Männer und Frauen unter dem Valentinstag, der am Freitag stattfand, Unterschiedliches verstehen, dokumentierten Siggi Speh und Petra Mayer – weiß doch nun der Mann, dass dieser Tag auch für Eheleute gelten soll.

Wie kann man mit einer Thrombose, die man operieren muss, viel Geld verdienen? Die schwerhörige Oma (V. Haas) hat dies beim Doktor (P. Mayer) erfahren und erzählt ganz aufgeregt der Eneklin (S. Schwab), man müsse unbedingt ihren Traumbusen fotografieren. Dafür würde sie sehr viel Geld bekommen.

Vor der Pause boten Speh und Schwab dar, wie es ist, wenn eine „Dame von Welt“ im selben Zugabteil sitzt wie die „einfache Frau“. Schmickt sich die kultivierte Frau (S. Schwab) mit Hautcreme, Puder und Rouge, tut die Andere es ihr gleich mit Magarine, Mehl und Marmelade. Die Lacher hatte sie so auf jeden Fall auf ihrer Seite. Und da so eine Reise ja schließlich auch hungrig macht, verteilt Siggi Speh großzügig Stinkerkäse unter das Publikum.

In der Pause unterheilt nicht nur Ottmar König mit seiner Quetschkommode in gewohnter Weise und lud zum Schunkeln und Mitsingen ein. Auch ein Überraschungsgast hatte sich unter das Publikum gemischt. Irmgard Ehjeij alias Alfons stellte Fragen zum Valentinstag mit manchen überraschenden Antworten. In der Zwischenzeit wurde die Bühne zum Märchenwald, indem die Gäste von Geschichtenerzählerin Michaela Augenthaler-Ott die „endkrasse Geschichte“ von Kevin und Chantalle, besser bekannt als Hänsel und Gretel erfuhren.

Dass Lachen gesund ist und Stress abbaut, wusste Ingrid Linz. Mit ihrer Lachyoga sie lud alle ein, bei ihrem Kurzseminar mitzumachen. Den tänzerischen Schlusspunkt setzten die Frauen B des SC Sigmaringendorf, die nicht ohne Zugabe entlassen wurden.