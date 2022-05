Katholische Frauengemeinschaft feiert Maiandacht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 20. Mai fand die diesjährige Maiandacht der kfd in der Kirche St. Peter und Paul in Sigmaringendorf statt. Im Zentrum der Andacht war die Betrachtung des Matthäusevangeliums, wo nicht das Vordergründige sondern das Hintergründige der Geburt Jesus im Mittelpunkt stand. Maria und Josef sind verlobt und obwohl sie noch nicht zusammenleben, wird sie schwanger. Josef ist dadurch gezwungen eine Entscheidung zu treffen.

Das jüdische Gesetz sieht für solche Fälle die Steinigung vor. Als gerechter Mann erwägt er sich in aller Stille von Maria zu trennen, wird jedoch dann im Traum durch einen Engel des Herrn zu neuen Einsichten geführt. Er tut daraufhin das, was ihm im Traum als Auftrag zugesprochen wurde und nimmt Maria und ihr Kind zu sich als ihr Ehemann, Beschützer und Vater Jesu, der Heim und Geborgenheit bietet.

So wie Josef bereit war, sich auf das Unvorhergesehene einzulassen und somit den Heilsplan Gottes mitzutragen, so werden auch wir Menschen oftmals in Situationen geführt, die ein Umdenken, Entscheiden und auch Handeln verlangen, auch wenn dadurch vorherige Pläne und Vorsätze durch die Umstände, das Schicksal durchkreuzt werden. Manchmal zeigt uns Gott, dass der Sinn des Lebens anderswo liegt, als wir es bisher gesehen haben.

Wir müssen uns wie Josef auf Neues, Unvorhergesehenes einlassen und deshalb ist es wichtig, dass wir offen sind und bereit, Gott und seinen Boten zuzuhören und dann das Empfangene auch umzusetzen und zu leben. Dann kann in all dem auch heute Gottes Wirken spürbar werden.

Am Ende der Andacht bedankte sich Sigrid Speh, die kfd-Vorsitzende, beim Organisten Wolfgang Beger, bei Cordula Zwick für die Vorbereitung der Andacht und allen, die sie mitgestaltet haben und nicht zuletzt den zahlreichen Besuchern, die durch ihre Teilnahme diese Feier überhaupt erst möglich machen. Im Anschluss lud das Team der kfd die Gottesdienstbesucher zum Verweilen auf dem Kirchplatz ein mit erfrischender Maibowle, die dankenswerterweise Carmen Glaser für die kfd und die Besucher der Maiandacht zubereitet hatte.

Viele folgten dieser Einladung und genossen bei lauen Maitemperaturen die Möglichkeit der Begegnung und des Gesprächs in geselliger Runde.