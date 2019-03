Kassierer überraschend verstorben: Verein verschiebt Kassenbericht

Nicht ganz nach Plan ist kürzlich die Hauptversammlung des VdK-Ortsverbands Sigmaringendorf, bei der mehrere geplante Punkte aus einem aktuellen Anlass ausfallen mussten, verlaufen. Obwohl in diesem Jahr keine Wahlen vorgesehen waren, mussten wegen dem überraschendes Todes des Kassierers Hans-Peter Voigt kurzfristig die Vorstandspositionen verändert werden. Christa Hofmann übernimmt vorerst das Amt des Kassierers.

Im Donauhirsch begrüßte die VdK-Ortsverbandsvorsitzende Jutta Röckl unter den Gästen den stellvertretenden Vorsitzenden des VdK-Kreisverbands Franz Blumer. Wenige Stunden vor Versammlungsbeginn fand in Sigmaringen die Beisetzung von Hans-Peter Voigt statt. Bei der Trauerfeier sprach Karl-Heinz Fahlbusch vom VdK-Kreisverband einen Nachruf.

Jutta Röckl erinnerte mit bewegenden Worten an Hans-Peter Voigt, der unter anderem seit nahezu zwanzig Jahren als Kassierer dem Vorstand in Sigmaringendorf angehörte und der an diesem Abend für seine 25 Jahre dauernde Mitgliedschaft mit dem Goldenen VdK-Treueabzeichen geehrt werden sollte. Seine freundliche Art, seine Hilfsbereitschaft und Kameradschaft hätten die Zusammenarbeit mit ihm leicht gemacht. Bei Veränderungen und Weiterentwicklungen des Sozialverbands und auch bei kritischen Situationen habe man sich auf Voigt „blind verlassen können“. Sich vorzudrängen sei nie seine Art gewesen. Der Verband habe immer auf ihn zählen können, so die Vorsitzende.

In ihrem Jahresbericht erwähnte Vorsitzende Jutta Röckl unter anderem das gelungene Sommerfest mit den beiden Ortsverbänden Bingen und Scheer auf der Ruine Hornstein. Der den Jahresausflug ersetzende Kaffeenachmittag kam bei den Mitgliedern ebenso gut an wie die Weihnachtsfeier. Derzeit gehören dem Ortsverband 104 Mitglieder an.

Geplant sind in diesem Jahr neben den Stammtischabenden mit dem Ortsverband Scheer das Sommerfest in Hornstein, der Kaffeenachmittag und die traditionelle Weihnachtsfeier. Die stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende Christa Hofmann ehrte Jutta und Matthias Röckl für ihre zehnjährige Mitgliedschaft und übergab ihnen ein Geschenk.

Bis zur nächsten Hauptversammlung übernimmt Christa Hofmann die Führung der Kassengeschäfte und tritt deshalb als stellvertretende Vorsitzende zurück. Kassenbericht, Prüfung sowie die Entlastung sollen bei der Zusammenkunft im Dezember erfolgen, so der Vorstandsbeschluss.