Bei der Maiandacht der der katholischen Frauengemeinschaft Sigmaringendorf-Laucherthal in der Kirche St. Meinrad in Laucherthal sind die Gottesdienstbesucher von einem unüblichen „Blumenschmuck“ vor dem Altar begrüßt worden. In einem goldenen Tuch umhüllt stand da ein stacheliger Kaktus. Diese Pflanze war Mittelpunkt der meditativen Betrachtungen in Bezug auf das Leben und Wirken Mariens. Ein Kaktus hat ein paar Eigenschaften, die für uns Christen ein gutes Beispiel sind und uns vielleicht auch einen neuen Blick auf Maria ermöglichen, schreibt Cordula Zwick vom Leitungsteam. Keine Pflanze könne mehr Wasser über lange Zeit speichern als ein Kaktus und sei so ein perfektes Vorbild für Menschen, alle Sternstunden, schönen Momente in unserem Leben, Augenblicke, in denen wir uns Gott nahe fühlen, in uns zu speichern, um dann in Dürreperioden, in Zeiten der Enttäuschung und Dunkelheit von diesem „Wasservorrat“ zehren zu können.

Ein weiteres Merkmal des Kaktus, das einem wohl als erstes einfällt, er hat Dornen. Er stichelt eben auch, ohne wirklich aggressiv zu sein. Er wehrt sich damit gegen die, die ihm an das Gute wollen, das er in sich gespeichert hat. Er braucht diese Stacheln auch, um das Wunderbare zu schützen, das er in sich gespeichert hat. Auch Maria blieb standhaft gegen alle Widrigkeiten, ohne aggressiv zu sein.

Im Anschluss lud das Team der kfd die Besucher zum Verweilen auf dem Kirchplatz ein mit erfrischender Maibowle und viele folgten dieser Einladung trotz manchem „Segen“, der von oben herabtröpfelte.