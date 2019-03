Die Hauptversammlung der Feuerwehr Sigmaringendorf hat am vergangenen Samstag im Saal des Feuerwehrhauses stattgefunden. Kommandant Ivo List erinnerte in seinem Jahresbericht unter anderem an die Großübungen bei den Firmen Schaal, Spörl und Holzhauer.

Der Leiter der Altersabteilung Anton Fischer berichtete zum letzten Mal von den Aktionen, an denen die Kameraden der Altersabteilung im Jahr 2018 teilgenommen hatten. Denn nach 15 Jahren Tätigkeit gab er sein Amt zum Ende des Jahres an Burkhard Knapp ab.

Schriftführer Gabriel Herre ließ das Jahr 2018 mit einem Video Revue passieren. Kassierer Mario Schlopschnat legte die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2018 dar. Kassenprüfer Aribert Beil bescheinigte Schlopschnat eine einwandfreie Buchführung, der Kassierer wurde einstimmig entlastet.

Von den Aktivitäten der Jugendfeuerwehr berichtete der stellvertretende Jugendwart Andreas Bregenzer. Bregenzer zufolge erreichten die Jugendlichen im Jahr 2018 einen Probenbesuch von 79 Prozent. Zum Vergleich: Bei den aktiven Mitgliedern lag die Probenbesuchsquote laut List bei 70 Prozent. Nach Angaben des Vereins konnten im vergangenen Jahr vier neue Mitglieder verpflichtet werden, drei davon kamen aus der Jugendfeuerwehr, das vierte kam als Quereinsteiger zur Feuerwehr.

Bürgermeister Philip Schwaiger führte die Beförderungen durch. Befördert wurden: Gabriel Herre und Patrick Wimmi zum Feuerwehrmann, Marcel Loder zum Oberfeuerwehrmann, Andreas Bregenzer und Matthias Speh zum Hauptfeuerwehrmann, Dominik Hadasch zum Oberlöschmeister, Werner Neuburger und Frank Pfäffle zum Hauptlöschmeister, Armin Pöschl und der stellvertretende Kommandant Thorsten Knapp zum Oberbrandmeister, Kommandant Ivo List zum Hauptbrandmeister.

In seinem Grußwort hob der Bürgermeister hervor, dass die Gemeinde die Feuerwehr mit sehr guter neuer Ausrüstung unterstütze. Die Feuerwehr sei für die Gemeinde unverzichtbar, auch wenn ihr Unterhalt zuweilen sehr kostspielig sei. Wegen des Umbaus des Feuerwehrhauses gebe es derzeit viele Besprechungen, allerdings müsse hierbei das weitere Vorgehen im Gemeinderat diskutiert werden.

Die Ehrungen für den Kreis nahmen der stellvertretende Kreisbrandmeister Frank Seeger sowie der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Alexander Speck vor. Die Ehrung für den Probenbesuch wurden durch den Kommandanten Ivo List sowie seinen Stellvertreter Thorsten Knapp durchgeführt.

Mit dem Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurden geehrt: Alexander Diebold, Dominik Hadasch, Mathias Holzhauer, Johannes Körschenhaus, Ivo List, Werner Neuburger, Marc Remensberger, Mario Schlopschnat, Frank Wimmi und Florian Wälder. Mit dem Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre treue Dienste in der Feuerwehr wurde Thorsten Knapp ausgezeichnet. Die Feuerwehr Sigmaringendorf besteht derzeit aus 46 Mitgliedern.