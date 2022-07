Jubiläums-Jugendmusiktag in Sigmaringendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Musikvereins Sigmaringendorf fand Mitte Juli ein Jubiläums-Jugendmusiktag mit Instrumentenvorstellung statt. Nach dem Eröffnungsstück „Playing together“ des Vororchesters gab es zum ersten Mal eine gemeinsame Aufführung mit Schülern der Grundschule Sigmaringendorf. Dabei wurde in Kooperation mit den Musiklehrerinnen das Lied „Zwei kleine Wölfe“ einstudiert und gemeinsam aufgeführt. Während die Grundschüler sangen und sich dazu bewegten, begleitete das Vororchester das Lied mit swingendem Rhythmus.

Anschließend präsentierten fünf Kinder ihr Können am Glockenspiel und an der Blockflöte. Dieses neue Projekt „Einstieg in die Musik mit Glockenspiel, Schlaginstrumenten und Blockflöte“ gibt es erst seit einem Jahr in Kooperation mit der Musikschule Mengen. Im nächsten Schuljahr wird es weitergeführt und zusätzlich noch eine Cajon-AG angeboten.

Die Kinder des Vororchesters stellten danach Instrumente vor, die im Musikverein gelernt werden können. Von der Querflöte bis zur Tuba wurden die Instrumente präsentiert, kurz deren Aufbau und Aussehen erläutert und anschließend ein Lied darauf vorgespielt.

Am Ende des Jubiläums-Jugendmusiktages spielten die Kinder des Vororchesters noch einige Stücke aus ihrem Repertoire. Ein gelungener Nachmittag ging mit stolzen und freudigen Gesichtern zu Ende.

Wer Interesse hat, ein Instrument zu lernen, kann sich gerne bei der Jugendleiterin Sandra Braunwarth melden. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage des Musikvereins Sigmaringendorf zu finden.