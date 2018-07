Josefslust gibt ein Gastspiel auf der Waldbühne

Ein besonderes Konzert in besonderer Atmosphäre verspricht die Sigmaringendorfer Waldbühne für Freitag, 13. Juli, um 20 Uhr. Anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Freilichtbühne gastiert die A-cappella-Formation Josefslust in Sigmaringendorf. Die Gruppe verspricht einen musikalischen Querschnitt von Schlager bis Rock’n’Roll, aber immer ohne Instrumente. Über sich selbst sagt die Band, dass sie „reines Hör- und Sehvergnügen mit heimischem und internationalem Liedgut von Schlager, Pop und Rock zum Reggae in raffiniert arrangierten Abfolgen, gewürzt mit komödienhaften Bühnendialogen“ bietet. Karten gibt es für elf, zehn und sieben Euro im Donaulädele Sigmaringendorf, ab 19 Uhr an der Abendkasse und im Internet: www.waldbuehne.de