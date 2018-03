48 Einsätze, 33 weitere Termine und das 150-jährige Jubiläum: All das hat die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringendorf im vergangenen Jahr beschäftigt. „Es war ein sehr arbeitsreiches Jahr“, sagte Kommandant Ivo List bei der Hauptversammlung. „Es war aber auch ein erfolgreiches und schönes Jahr, besonders im Hinblick auf unser Jubiläum.“

Zur Hauptversammlung konnte er am vergangenen Samstag neben den Kameraden der eigenen Wehr etliche Gäste begrüßen. Neu in der Feuerwehr sind die beiden Notfallseelsorgerinnen in Ausbildung, Susanne Merz und Jaqueline Berz. Insgesamt ist die Feuerwehr derzeit 42 Mann stark, das Durchschnittsalter beträgt 35 Jahre. Sie absolvierten 20 Übungen und mussten ihren Wissensstand in 48 Einsätzen zeigen. „Überwiegend wurden wir zu Unwettereinsätzen und Sicherheitswachdiensten gerufen“, sagte List. Es gab aber auch Einsätze wegen Alarmierung durch Brandmeldeanlagen, Überlandhilfe, Ölspuren oder Türöffnungen.

Mika Denzel und Celine Strasser wurden zum Atemschutzlehrgang geschickt, den Celine Strasser als Beste abschloss. Die Grundausbildung und den Funklehrgang absolvierte Jannis Fotiou. Angeschafft wurde neue Tagesdienstkleidung sowie eine Schlauchpflegeanlage, für die List der Gemeinde besonders dankte. Die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringendorf verfügt dank des Landkreises Sigmaringen über einen Hochwasserpumpensatz, der an die anderen Wehren im Landkreis ausgeliehen werden kann. Außerdem wurde ein neues Stromaggregat beschafft.

Auch die Altersabteilung der Feuerwehr ist sehr agil

Einen guten Zulauf zur Jugendfeuerwehr konnte Jugendfeuerwehrwart Stefan Kortmann vermelden. „Wir haben sechs neue Mitglieder gewonnen“, sagte er. Insgesamt sind es derzeit 19, die 19 Proben absolviert haben. Dass auch die Altersabteilung noch sehr agil ist, wenn auch mehr im geselligen Bereich, dokumentierte Anton Fischer als Leiter in seinem Bericht.

Einnahmen, wie zum Beispiel aus Zuwendungen der Gemeinde oder Teilnahme am Straßenfest, stellte Kassier Mario Schlopschnat den Ausgaben für Ehrungen, Zuwendungen an die Jugendfeuerwehr und anderen gegenüber. „Beim Jubiläum sind wir mit fast Null auf Null gut rausgekommen“ berichtete er. Ein sauber geführtes Kassenbuch bescheinigten die beiden Kassenprüfer Aribert Beil und Georg Sieber und baten die Versammlung um Entlastung, die einstimmig erging.

Bürgermeister Philip Schwaiger lobte die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr, die er als unentbehrlich bezeichnete. Kurz ging er auch auf den geplanten Ausbau des Feuerwehrhauses ein, bevor er die Beförderungen vornahm. Schwaiger ernannte Ivo List zum Oberbrandmeister, Frank Wimmi zum Brandmeister und Jannis Fotiou zum Feuerwehrmann.