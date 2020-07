Die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringendorf ist zu einem Brand gerufen worden. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Am frühen Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr brannte ein Heuhaufen in der Straße „In der Au“ in Sigmaringendorf. Dort hatte ein noch glühendes Stück Holz, das wohl in Berührung mit dem Heuhaufen kam, das Feuer verursacht. Ein Anwohner bemerkte den Brand zeitnah und verständigte die Feuerwehr. Die elf Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Sachschäden am angrenzenden Gebäude sind nicht entstanden.