Nach wie vor ist unklar, wie es mit dem Hallenboden in der noch jungen Turnhalle „In der Au“ weitergeht. Auf dem Sportparkett zeichneten sich bereits nach kurzer Zeit deutliche Striche ab, die offenbar beim Sport mit Inlineskates entstehen. Im Sigmaringendorfer Gemeinderat sorgt das ebenso für Unmut wie in der Verwaltung; Christel Metzger wollte in der Ratssitzung am Montagabend wissen, was es Neues gibt. „Wir warten noch auf das Ergebnis des Gutachters“, sagte Bürgermeister Philip Schwaiger. Dieser habe in der Zwischenzeit eine Fachfirma vorgeschlagen, die der Gemeinde Hinweise zur korrekten Bodenpflege geben soll.

„Das kann es ja nicht sein“, sagte Christel Metzger. „Erst bezahlen wir den Boden und jetzt auch noch eine Spezialfirma?“ Claus Bayer forderte, dass der Architekt dem Gemeinderat erklären solle, „warum wir den Boden genommen haben“, sagte er. „Uns wurde gesagt, dass Inlinesport darauf problemlos möglich ist.“ Auch Philip Schwaiger zeigte sich verärgert. „Wir wissen nicht einmal, wo das Problem liegt. Haben wir den falschen Boden, oder ist er falsch vorbehandelt?“ Aus diesem Grund habe die Gemeinde den neutralen Gutachter eingeschaltet. „Den bezahlen wir zwar zunächst, aber die Kosten bleiben nicht an uns hängen“, sagte Schwaiger. „Wir sind noch in der Gewährleistungsphase.“ Er räumte aber ein, dass sich der Kontakt zur Herstellerfirma schwierig gestalte. „Es ist sehr zäh, da kommen wir nicht recht weiter“, sagte er. So sage die Firma Termine kurzfristig ab oder behaupte, die Streifen seien normaler Abrieb. „Der alte Hallenboden hat aber nach 30 Jahren nicht mal halb so schlimm ausgesehen“, sagte Sonja Nipp.

In Sachen Hallenboden ist die Stimmung denn auch entsprechend schlecht. „Wenn wir einen Boden für Inlinesport bestellen, dann muss er auch dafür geeignet sein“, sagte Michael Flamm. Philipp Lang warf die Frage auf, warum „dieser Premiumhersteller nicht guckt, dass es funktioniert. Der hat ja auch einen Ruf zu verlieren“. Für die Gemeinde ist das Ganze besonders ärgerlich: Der Gemeinderat hatte sich im Juli 2016 bei den Beratungen über das Materialkonzept für die neue Halle extra für den etwas teureren Holzboden entschieden, um dort Inlinesport ermöglichen zu können. Der SC Sigmaringendorf bietet bereits seit geraumer Zeit Inlinehockey an.