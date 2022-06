Grins doch mal, Grinsekatze!

Zunehmend verbreiten drei rege Menschen Hektik auf und um die Waldbühne Sigmaringendorf: Beatrix Speker, Josef Stehle und Tobias Droxner stehen in einem ganz besonderen Theaterjahr vor ihrem Debüt als Regisseure der Waldbühne, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Im Team inszenieren sie das Stück „Alice im Wunderland“.

„Grins doch mal!“, „Du musst von rechts auftreten, nicht von links!“, „Lauter, Alice, lauter!“, sind nur beispielhafte Kommentare, die man in diesen Tagen während der letzten Proben hören kann. Seit Januar arbeiten die Schauspieler bereits an ihren Rollen. „Das Stück steht soweit, aber je mehr man zusammenbaut, desto mehr Details entdeckt man, die noch besser ausgestaltet werden sollen“, so ist aus dem Regieteam zu hören.

Droxner, Stehle und Speker sollten eigentlich in den vergangenen Jahren erstmals Regie führen: Tobias Droxner wollte mit einem Team ab 2020 das Kinderstück inszenieren, Bea Speker und Josef Stehle hatten sich für 2021 eine kleinere Produktion mit erwachsenen Schauspielern vorgenommen. Doch die Pandemie durchkreuzte alle Pläne: Seit dem schwedischen Sommer 2019 (mit dem „Hundertjährigen“ und „Michel aus Lönneberga“ wurde auf der Waldbühne keine große Inszenierung mehr durchgeführt.

Neben den drei Regisseuren sind vor allem Produktionsleiter Joachim Link, sowie die kreativen Köpfe des Teams, Carina Reiser und Madeleine Gasser gefordert, die die Planung und Organisation von Bühnenbau, Maske, Requisite und Kostümherstellung koordinieren.

Die Schauspielerschar besteht aus Mitwirkenden beider Ensembles, sodass in der Altersspanne von unter 6 bis über 60 alles dabei ist – ein richtiges Mehrgenerationentheater. Ein großer Vorteil für die Inszenierung ist, in der Gestaltung des Bühnenbildes komplett auf das Stück eingehen zu können und nicht wie in anderen Jahren einen Kompromiss zwischen zwei Stücken finden zu müssen. Dennoch stellt Speh klar: „Es ist als einmaliges, besonderes Event geplant, ab nächster Saison möchten wir wieder zweigleisig mit Erwachsenen- und Kinderstück fahren.“

Bis dahin gilt es aber erst einmal, die besondere Saison 2022 erfolgreich zu absolvieren. Wie gut das gelingt, können Besucher ab dem kommenden Samstag, 11. Juni an jedem Wochenende bis Ende Juli live erleben. Karten gibt es unter www.waldbuehne.de, die Waldbühne weist darauf hin, dass während der Spielzeit die B32 zwischen Sigmaringen und Scheer gesperrt ist, die Anfahrt daher am besten über die L455 von Laucherthal oder aus Richtung Josefslust, oder über die Kreisstraße Rulfingen-Zielfingen-Sigmaringendorf erfolgen sollte.