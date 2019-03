Gewinner erhält „goldenen Birnenhaken“

Der Obst- und Gartenbauverein Sigmaringendorf veranstaltet am Samstag, 23. März, um 19 Uhr im Gemeindehaus Sigmaringendorf seine erste Mostprämierung.

Die Idee neben dem Straßenfest und dem Bratapfeltag noch eine weitere Veranstaltung ins Leben zu rufen, entstand durch die „jüngere Generation“, die sich bereits vor zwei bis drei Jahren dem Verein angeschlossen hatte.

Darunter sind Gerold und Andreas Rebholz sowie Moritz Neumann, die alle auch selbst eigene Streuobstwiesen haben und sich somit häufiger mit den Themen des Obst- und Gartenbauvereins auseinandersetzten. „Wir haben es generell immer belächelt, wenn sich die Älteren darüber beklagt haben, dass mit der jüngeren Generation Wissen verloren geht“, sagt Andreas Rebholz. „Aber es ist tatsächlich so, vor allem bei Schnittkursen oder eben beim Mostmachen sind wir froh, wenn jemand Erfahrung hat.“

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins hätten sich sehr über die Unterstützung des jungen Nachwuchses gefreut. „Es soll auch auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass wir jemanden ,ablösen’ wollten oder so“, sagte Rebholz. „Wir drei hatten nur explizit den Wunsch, eine weitere Veranstaltung zu etablieren, da wir uns als leidenschaftliche Moster sehen und Spaß an der Arbeit in der Natur haben.“ Sie seien selbst bereits bei einer Mostprämierung in Vilsingen gewesen und waren so begeistert, dass sie diese Veranstaltung auch in Sigmaringendorf organisieren wollten.

Zur Teilnahme an der Mostprämierung sind drei Liter Most erforderlich, die am Tag der Veranstaltung von 14 bis 18 Uhr im Gemeindehaus abgegeben werden können. Der Most wird schließlich vom Publikum nach Farbe, Geruch und Geschmack bewertet. Der Moster des besten Mostes gewinnt dann den „goldenen Birnenhaken“ und darf ein Jahr lang den Titel des „amtierenden Mostkönigs“ tragen. „Der goldene Birnenhaken ist quasi ein symbolischer Preis, den man sich entweder in die Stube stellen kann oder ihn pragmatisch zum Äpfelherunterholen nutzen kann“, sagt Andreas Rebholz.

Inzwischen versuche die „jüngere Generation“ auch gleichaltrige Interessierte zu werben. „Gerade mit der Mostprämierung am Wochenende hoffen wir, dass wir noch ein paar gewinnen können“, sagte Rebholz. „Aber auch sonst, alle reden immer von Regionalität, jetzt können wir auch etwas zu dem Thema beitragen.“

INZIGKOFEN (wik) Im Kapitelsaal des alten Klosters Inzigkofen trafen sich am Samstagvormittag zahlreiche Mitglieder aus nah und fern zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Fördervereines Volkshochschulheim Inzigkofen e. V. Vorsitzende Prof. Dr. Christel Köhle – Hezinger präsentierte mit ihren Vorstandskollegen erneut eine überaus erfolgreiche Arbeit. Diese hatte wiederum eine sehr positive finanzielle Auswirkung für den Erhalt, die Sanierung und Restaurierung der Klostergebäude.

Zu Beginn gedachte die Versammlung der verstorbenen Mitglieder, besonders aber Helga Fenzl, die im Oktober letzten Jahres verstarb. Sie war nicht nur viele Jahre eine zuverlässige Mitarbeiterin in der Verwaltung der Volkshochschule, sondern auch im Jahre 1985 Gründungsmitglied des Fördervereines und im Vorstand tätig. Der Verein zählt jetzt 585 Mitglieder, Vorsitzende Christel Köhle – Hezinger betonte, dass man weiterhin die Zahl von 600 Mitgliedern erreichen möchte. Sie dankte allen für die vielfältige Unterstützung das ganze Jahr über, vor allem aber dem Leiter des Hauses Bernd Eck und der Gemeinde mit Bürgermeister Bernd Gombold. „ Alle tragen dazu bei, dass die Erfolgsgeschichte des Volkshochschulheimes Inzigkofen weitergeführt wird, das Haus steht so gut da, wie noch nie “ sagte sie. Dies bestätigten die Aussagen von Bernd Eck, der bereits am Vortag bei der Sitzung des Trägervereines, von einem überaus guten Ergebnis berichtete. Schatzmeister Ewald Schuler legte die Bilanz des Fördervereines vor. Mit Beifall wurde das Zahlenwerk aufgenommen. In den beiden letzten Jahren trug der Förderverein mit 160 000 Euro zu Baumaßnahmen bei. , Im Beichtigerhaus wurden 4 neue Gästezimmer geschaffen und mit der Sanierung im Ostflügel des Hauptgebäudes gibt es nun 8 Zimmer mit Bad und WC. Insgesamt verfügt das Haus über 31 Zimmer mit Dusche und WC und 11 Zimmer sind noch historische Klosterzellen.

Mit eindrucksvollen Bildern zeigte Bernd Eck eine besondere Leistung von 14 Ehrenamtlichen des Fördervereines. Sie gaben in einer Woche Arbeit dem Beichtigerhaus einen neuen Anstrich der Fassade, wobei die Schwindelfreiheit auf dem Baugerüst eine Voraussetzung war. Sehr schweißtreibend waren in der Augustwoche die Vorarbeiten, um danach auch die hölzernen Fenstereinfassungen fachgerecht streichen zu können. Von einem ehrenamtlichen Küchenteam wurden die fleißigen Frauen und Männer versorgt, am Ende waren alle zu Recht stolz auf das gelungene Werk, das zu einem echten „ Hingucker “ wurde.

Bürgermeister Bernd Gombold würdigte die großen Leistungen des Fördervereines mit seiner charismatischen Vorsitzenden Christel Köhle-Hezinger. „ Was hier seit Jahren geschaffen wurde ist wie „ ein Wunder von Inzigkofen “ und die Arbeit geht nicht aus “ so Gombold. Dies zeigte sich am Ende bei der Besichtigung im Haus mit dem Umbau eines Zimmers zu einem kleinen Büro. Der Kauf eines Klaviers für den kleinen Aufenthaltsraum stand auf der Tagesordnung. Doch spontan spendete ein anonym bleibendes Mitglied den Betrag von 5400 Euro. Dem Spender ohne Namen wurde mit Beifall herzlich gedankt. Für dieses Jahr gibt es einen Zuschuss von 5000 Euro für die Anschaffung von Binokularen für naturkundliche Kurse. Für Gebührenermäßigung oder Befreiung bedürftiger Teilnehmer wie Schüler und Studenten aber auch Menschen mit kleinerem Einkommen stellt der Förderverein einen Betrag von 8000 Euro zur Verfügung.