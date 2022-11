Gemeindeteam Sigmaringendorf auf Klausurtagung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Leben in unserer Pfarrgemeinde ist bunt und vielfältig. Jede hat ihre eigene Prägung und ihre eigenen Schwerpunkte. Die Gemeindeteams übernehmen vor Ort immer mehr Verantwortung. Das Gemeindeteam Sigmaringendorf traf sich zu einer zweitägigen Klausurtagung im Tagungshaus der Erzdiözese FR auf der Insel Reichenau, um sich in neuer Zusammensetzung besser kennenzulernen, die anstehenden Veränderungen mit der Kirchenentwicklung 2030 zu besprechen und sich zu informieren.

Nach einem Stehkaffee nach dem Ankommen, stiegen wir sofort in die Arbeitseinheit 1, „Als sie unterwegs waren und miteinander redeten“, ein. Mit einem Emausgang in Kleingruppen kam man miteinander ins Gespräch und teilte diese Gedanken dann als Austausch im Plenum. Die Emausgeschichte zog sich an beiden Tagen wie ein roter Faden durch alle vier Arbeitseinheiten. Abends stand dann ein Info-Block durch Gemeindereferentin Regina Schmucker zum Thema Pastoral 2030 an. Was kommt auf unsere Pfarrgemeinde zu? Sie hatte neueste Infos aus dem Planungsstab in FR und der Dekanatskonferenz. Nach kurzer Betroffenheit über die doch räumlich größeren Veränderungen, diskutierten wir vielfältig was eventuell wegbrechen kann, aber auch die Chancen eines Neubeginns. Zum Schluss überwog die positive Einstellung, ja packen wir es an! Das abendliche Beisammensein mit Erzählen, Feiern und Spielen, beschloss den ersten Tag.

Der neue Tag startete mit einem Bibliolog zur Emausgeschichte. Ein Arbeiten in Gruppen zu Impulsfragen, „wohin geht unser Weg im Dorf“, schloss sich an. In der letzten Einheit „Wofür brennt mein Herz?“, wurden ganz praktische Ideen für kommende Projekte, Initiativen der Neuausrichtung, aber auch der Schwerpunkt zur Erhaltung des Bewährten, zusammengetragen. Zum Schluss war man sich einig, konkrete kleinere Maßnahmen, zum Beispiel kirchenmusikalische Impulse, auch durchs Jahr hindurch, einfließen zu lassen. Dominique Halmer konnte dazu gleich auf den Sonntag verweisen, wo der Gottesdienst mit dem Spiel auf dem Piston und der Orgel bereichert wird. Nach dem Segen nahmen wir die Zusage mit: „Auf unserem Weg sind wir nicht allein. Er, der uns liebt wird mit uns sein“. Und so traten wir mit neuer Zuversicht und mit der Hoffnung auf die Mithilfe vieler engagierter Mitbürger die Heimreise an. Der Dank galt Regina Schmucker, die das Wochenende sehr gut vorbereitet hatte.