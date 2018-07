Die Ökobilanz von Tablets scheint auf den ersten Blick besser als die von Papier. Sie ist es aber erst nach einer Weile, weil bereits bei der Produktion von Tablets enorme Mengen CO2 produziert werden. Außerdem legen die Materialien moderner Elektrogeräte oft gewaltige Wegstrecken zurück – von afrikanischen Minen über chinesische Fabriken bis nach Europa. Die Herstellung und Nutzung der Produkte verbraucht Ressourcen, trägt zum Treibhausgasausstoß bei und ist oft mit weiteren Umwelt- sowie mit sozialen Problemen verbunden. Zudem werden besonders wertvolle Rohstoffe verarbeitet. In Tablets stecken neben verbreiteten Metallen auch seltene Stoffe wie Indium, Tantal und Gold. Die Gewinnung und Verarbeitung dieser Metalle ist oft mit großen Umweltschäden verbunden. Einige werden als „Konfliktrohstoffe“ bezeichnet, da sie vor allem in Regionen Zentralafrikas vorkommen, die von militanten Gruppen kontrolliert werden. Darüber hinaus verbrauchen nicht nur die Tablets Energie, sondern auch die permanent laufenden WLAN-Router und Server. Die exakten Werte der Rechnung hängen von vielen Details ab, schreibt unter anderem die „Zeit“ in ihrer Internetausgabe. Welches Papier wird verwendet? Was für einen Strommix bezieht man, und was für ein Mix herrscht im Herkunftsland? Welche Fahrzeuge werden für Transport und Vertrieb verwendet? Beim Internet steigt der Umweltschaden proportional zur Lesezeit, und wer auch noch ausdruckt, wird vollends zum Umweltsünder. Dokumente auf Papier können dagegen beliebig lange genutzt werden, ohne dass sich die Umweltbelastung verändert. Immerhin: Nach einer gewissen Nutzungsdauer „überholt“ das Tablet das Papier in Sachen Ökobilanz. (wob/sz)