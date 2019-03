Gemeinderat nutzt Straßburgfahrt zur Weinprobe

Die Versammlungsstättenverordnung hat die Pläne von vielen Dorfern zunichte gemacht, beim Höhepunkt der Fasnet dabei zu sein. Die Ledigen, die Hauptmacher des närrischen Geschehens, mussten sich der höheren (Gesetzes-)gewalt beugen und durften nur ein beschränktes Kartenkontingent verkaufen. Der Vorverkauf, lange vorher angekündigt und von der Bäckerei Rebholz bereitwillig erledigt, dauerte nur einen Tag. Schon vor Öffnung des Ladens standen die Interessenten Schlange. Die Ledigen hat der Zuspruch gefreut, die Enttäuschung der Zukurzgekommenen war verständlich.

Den Einmarsch der Ledigen begleitete die Musikkapelle unter Thomas Schäuble und die Begrüßungsrede hielt Präsident Timo Degler.

Beim folgenden Gardetanz der Mädels weiß man nie, was man mehr bewundern soll: ihre Schönheit, ihr tänzerisches Können oder ihre Akrobatik. Der Ledigenshowtanz, den die Gardemädels mit den Ledigen zusammen darbieten, entführte diesmal in ein Krankenhaus. Nach dem Motto Lachen ist gesund sorgen die Jungs als Krankenschwestern für das komische Element.

Dazwischen sollte allerdings noch der Büttel auftreten, der aber leider verhindert war. Also musste die Feuerwehr her, in Person des Kreisbrandmeisters Zwiebeldennetle (alias Andreas Rebholz). Apropos Feuerwehr: Die vergaß ihren Hauptmann nach einem Ausflug. Es stellte sich die Frage, ob eine Trauerweide der passende Baum für den jungen Schultes ist. Nach dem Motto „wer den Schaden hat“ wurden Marko Brunner mit dem Sorgerechtsstreit um seine Katze, Dietmar Boss, der sich mit dem Versteck für seinen Autoschlüssel selbst überlistete und andere Pannen dieser Art aufs Tapet gebracht. Gekonnt und begeisternd war der Beitrag des Ersatzbüttels. Nostalgisch war der Pausenfüller mit alten Bildern vom Bräuteln.

Kulisse des Ledigentheaters – wie kann es anders sein – war einmal wieder eine Gemeindebaustelle. Das Bürgerhaus, ehemals Tennisheim, was kann man dort alles machen, denn „mr hand Geld in dr Kass’“

Die Akteure (Susanne Rebholz, Annika Holderried, Madleine Gasser, Julius Maichle, Niklas Bauer und Dominik Halmer) legten los. Der Hausmeister Elmar Gschwender nutzt die Küche schon, um sein Gselchs einzukochen, Mulu will Bäume (ökologisch, ökonomisch und ökumenisch) anpflanzen, die werden dann mit dem bei Trinkgelagen in der naheliegenen Kleintierzuchtanlage anfallenden Dünger schön kräftig, aber wohin mit dem Grüngutabfall? Wo doch die Container rar sind. Es wird ganz einfach die Bauhoftür aufgebrochen!

Der Gemeinderat, statt sich in Straßburg zu informieren („Wir sind ein Dorfparlament, das für Europa brennt“) funktionierte die Reise um zum „Betriebsausflug mit Weinprobe“. Die nassen Füße des jagdunerfahrenen Schultes, die Jahrhundertrenovierung der Kirche (es gingen Klingelbeutel rund – man legt Wert auf Original-Requisite), vieles wurde angesprochen. Diese Mischung entwickelte sich im Laufe der Jahre zur Glanznummer des Balls.

Die Ledigen (die Jungs), die danach auftraten, haben es immer schwer. Aber auch diesmal brachten sie mit ihrer Rock-Hipp-Hopp-Fehde eine tänzerische Darbietung auf die Bühne, die mit Ausstattung, Engagement und viel körperlichem Einsatz das Publikum begeisterte.

Matthias Henne hält eine Laudatio auf das Ledigentheater

Das Ledigentheater wurde zum Schluss noch einmal zu Thema. Geschrieben von Gerold Rebholz, hat er es dieses Jahr zum letzten Mal gemacht. Grund genug für die Ledigen, den Bürgermeister von Zwiefalten (Matthias Henne, der jahrelang selber bei diesem Theater mitgemacht hat) einzuladen um eine Laudatio zu halten: Die Seelen, so führte der aus, die auch auf dem Bürgerball verkauft werden, entstehen in der Backstube des Gerold Rebholz. Jede von Hand geformt, eine Arbeit, die man als meditativ betrachten kann. Hierbei entstehen die Ideen und das Konzept fürs Ledigentheater. „Gerold hat Schauspielkarrieren beginnen lassen, Persönlichkeitsentwicklungen geprägt, das komplette Bauhofinventar als Requisite eingebaut und die halbe Hitparade der letzten Jahrzehnte vertont.“

Dahinter mussten in diesem Jahr – außer den schon genannten – alle die zurückstehen, die auch maßgeblich am Gelingen dieses Höhepunktes der Dorfer Fasnet beteiligt sind: Claus Müller fürs Bühnenbild; die beiden Conférenciers Julian Mayer und Leo Wirth, die ihre Sache toll machten; Linda Herzog, Sarah Rebholz und Heidi Gasser für Regie und Choreographie, das Technikteam Simon Rebholz, Jack Speh, Roman Beiter und Dominik Hadasch und Frank Boos und noch viele andere fleißige Helfer.