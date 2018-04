Gemeinderat lehnt Antrag der Strohmannzunft ab

Der Gemeinderat hat am Montag bei einer Enthaltung einen Antrag der Strohmannzunft abgelehnt. Die Zunft hatte bei der Gemeinde einen Zuschuss zu einer Fahrt nach Étréchy erbeten: An Pfingsten findet in der Partnerstadt von Ostrach die „Fête des Cocus“ statt, zu dem die Zunft eingeladen wurde. Das berichtete Bürgermeister Philip Schwaiger. Die Teilnehmer fahren demnach mit einem Bus nach Étréchy, den Zunftmeister Herbert Speh selbst fahren wird. „Es bleiben aber Restkosten in Höhe von 1800 Euro für den Bus übrig“, sagte Schwaiger.

„Es gibt viele Vereine, die Sigmaringendorf nach außen vertreten und nichts dafür bekommen“, sagte Andreas Lang. Philipp Lang warf die Frage auf, ob es bei einem Ja des Gemeinderats nicht womöglich „jede Woche einen neuen Antrag“ gebe. Torsten Arendt erklärte, dass er grundsätzlich nichts gegen einen Zuschuss habe. „Aber wo hören wir auf? Das können wir nicht ad hoc zusagen, wir brauchen eine verbindliche Entscheidungsgrundlage“, sagte er. Marco Hinder erklärte, dass er gegen diesen Zuschuss sei: „Das geht mir zu weit.“ Sonja Nipp wandte ein, dass alle Vereine ja ohnehin einen festen jährlichen Zuschuss bekämen. Bürgermeister Philip Schwaiger schlug schließlich vor, im Kulturausschuss zu besprechen, „ob wir für solche Dinge eine jährliche Summe bereitstellen wollen“.