Gemeinderat bringt Norma-Bebauungsplan auf den Weg

Ein echtes Konfliktthema stand kurz vor Schluss noch auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Montag in der Donau-Lauchert-Halle: die Erweiterung des Norma-Marktes direkt gegenüber des Rathauses. Bürgermeister Philip Schwaiger stellte den Beschlussvorschlag samt Hintergrund vor. Nach der Bauvoranfrage und Gesprächen mit dem Landratsamt Sigmaringen soll der Gemeinderat beschließen, dass ein Bebauungsplan „Norma“ nach Paragraph 13a Baugesetzbuch aufgestellt wird.

Zur Klärung eventueller Lärmbeeinträchtigungen werde ein Lärmgutachten bzw. eine Lärmprognose von einem anerkannten Büro erstellt. Die Anlieferung dürfe aufgrund der Gesetzeslage erst ab 6 Uhr morgens erfolgen, sonst gelte die Regelung für die ganze Nacht als überschritten, so der Bürgermeister. Auf die Ausführung Schwaigers hin, das passiere sicher anderswo, aber nicht in Sigmaringendorf, war von den Zuschauerplätzen ein Zuruf zu hören.

Lärm am frühen Morgen

„Wo leben Sie, Herr Bürgermeister?“, hatte Hermann Brodmann gerufen, der im eigenen Haus auf einem der angrenzenden Grundstücke wohnt. Schwaiger nahm dies zum Anlass, Brodmann das Wort zu erteilen. Der Umlieger schilderte in der Folge, dass in den Morgenstunden schon überaus oft Waren zu unzulässigen Zeiten angeliefert worden seien. Zwar hätten Beschwerden beim Norma-Konzern für einige Zeit Ruhe einkehren lassen, das Problem kehre jedoch immer wieder. „Wahrscheinlich neue Fahrer“, schloss er achselzuckend. In der Folge entspann sich ein regelrechter Dialog zwischen Schwaiger und Brodmann, bei dem der Anlieger versicherte, er sei nicht generell gegen die Erweiterung des Netto-Marktes, habe aber Bedenken, dass seine Einwände überhaupt berücksichtigt würden.

Dies rühre daher, dass ein eigentlich schon für Ende September von Schwaiger angekündigtes gemeinsames Gespräch mit dem Bauherrn Friedrich Hammer noch immer nicht stattgefunden habe. Schwaiger versprach Brodmann, seine Einwendungen berücksichtigen zu wollen, soweit dies eben möglich sei. „Wir nehmen Ihre Einwände durchaus ernst“, erklärte der Bürgermeister. „Wir wollen schließlich einen Kompromiss finden, der für alle passt. Genau darum knallen wir Ihnen nicht urplötzlich einen Klotz da hin und haben dann mit jedem Händel.“

Wegen des Treffens verwies Schwaiger Brodmann an den ebenfalls in der Sitzung anwesenden Bauherrn Hammer, der ihm gegenüber erklärt habe, er beabsichtige, selbständig auf Brodmann zuzugehen. Hammer bestätigte dies und erklärte, dies sei nur noch nicht geschehen, weil die von Brodmann geäußerten Bedenken noch in den Bauplan eingearbeitet werden müssten. Der Vorschlag, den Bebauungsplan „Norma“ im vereinfachten Verfahren gemäß Paragraph 13 a Baugesetzbuch aufzustellen sowie der betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden und sonstigen Trägern Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben, wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen.