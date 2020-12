Gegen die Einsamkeit: Gemeindeteam ruft Senioren an

Die Weihnachtsbäume stehen in diesem Jahr recht einsam an ihren Plätzen, Weihnachtsmärkte wurden abgesagt. Coronabedingt waren und sind es außergewöhnlich ruhige Tage im Advent. Für manche wird das zum Problem, wächst doch die Einsamkeit. Aus diesem Grund hat das katholische Gemeindeteam Sigmaringendorf-Laucherthal eine besondere Aktion gestartet, um gegen die Einsamkeit vorzugehen. Darüber informiert das Gemeindeteam in einer Pressemitteilung.

Gerade im Corona-Jahr ist es wichtig, an andere zu denken und sie mit einer kleinen Geste zu überraschen, so der Hintergedanke des Teams, der in einer Videokonferenz spontan aufkam als es darum ging, wie in diesen Tagen Menschen vor Ort mit einem Gruß erreicht werden können. Schnell kam der Vorschlag, in der Runde zu beginnenn: Jedes Teammitglied solle wenigstens fünf Alleinstehende Menschen anrufen, die einem spontan einfallen. Die Auswahl sollte willkürlich und ohne System erfolgen.

Nach anfänglichem Zögern seien alle einverstanden gewesen – es entwickelte sich in den nächsten Tagen sogar eine Eigendynamik. Wolfgang Metzger brachte den Aufruf dann noch ins Gemeindeblatt, um möglichst viele Mitbürger in der Gemeinde daran zu beteiligen. Das Ergebnis: Es kamen nur positive Rückmeldungen aus dem Team zurück, heißt es. „Ich mache auch ganz tolle und dankbare Erfahrungen, alle freuten sich über meinen Anruf“, schrieb Angelica Schaal freudig in die Gruppe des Gemeindeteams.

Die Teammitglieder sehen diese Corona-Zeit auch als Chance, persönliche Begegnungen untereinander als wertvoller zu empfinden und sie wieder mehr zu schätzen. Ohne Pandemie wäre es nie zu dieser Aktion gekommen, betont das Gemeindeteam und möchte dazu animieren, im eigenen Bekanntenkreis Alleinstehende um die Feiertage mal anzurufen oder zu kontaktieren.