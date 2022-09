Gebrauchte Kinderkleider für Herbst/Winter kaufen

Die Frauen der Frauengemeinschaft Sigmaringendorf laden für Freitag, 23. September, von 18.30 bis 20.30 Uhr zum Kinderkleiderbasar Herbst/Winter in die Donau-Lauchert-Halle nach Sigmaringendorf ein.

Verkauft werden Baby- und Kinderoberbekleidung für Herbst/Winter bis Größe 174, Spielsachen, Fahrzeuge, Bücher, Autositze, Kinderwagen und vieles mehr. Außerdem kann Umstandsmode und Kleidung für Damen bis Größe 46 angeboten werden. Es wird nur gut erhaltene, modische und saubere Bekleidung angenommen und Zweiteiler müssen unbedingt zusammengenäht werden. Nicht mehr angenommen werden Schuhe, Handtaschen, Bodys, Socken, Strumpfhosen, Bademode, Stofftiere und Schlafanzüge.

Wer etwas zum Verkauf anbieten möchte, sollte zur Buchstabenvergabe am Montag, 19. September, von 18 bis 19 Uhr ins Foyer der Donau-Lauchert-Halle kommen. Dort gibt es eine Artikelliste mit vorbereiteten Etiketten. Es muss eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 2,50 Euro entrichtet werden – diese bitte in bar mitbringen. Die Annahme der Kleidung erfolgt am Donnerstag, 22. September, von 19 bis 20 Uhr. Angenommen werden insgesamt 30 Teile. Die Abrechnung wird dann am Samstag, 24. September, von 11.30 bis 12 Uhr gemacht. Zehn Prozent der Einnahmen und 2,50 Euro Bearbeitungsgebühr pro Anbieter verbleiben beim Veranstalter. Diesen Gewinn spendet die Kleiderkiste immer für karitative Zwecke oder Einrichtungen, die Kindern etwas Gutes tun. Dies wird nach jedem Basar aktuell entschieden, wer das Geld erhalten soll.

Weitere Infos und aktuelle Termine unter www.kleiderkiste.de.ki oder per E-Mail an KleiderkisteSigmaringendorf@gmx.de