Friedrich Hammer stirbt mit 86 Jahren

Friedrich Hammer aus Sigmaringendorf ist kürzlich im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Landwirtschaftsmeister war mehrere Jahrzehnte im Gemeinderat und insgesamt 19 Jahre stellvertretender Bürgermeister von Sigmaringendorf. Neben seinem Wirken in unterschiedlichen Vereinen, wie im Musikverein, beim Deutschen Roten Kreuz oder der CDU, war er zudem einige Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringendorf aktiv. Für sein besonderes Engagement wurde ihm im Jahr 1995 vom ehemaligen Bürgermeister Alois Henne die Ehrenmedaille der Gemeinde Sigmaringendorf überreicht sowie 2001 das Bundesverdienstkreuz verliehen.

„In den 37 Jahren als Gemeinderat und den 19 Jahren als stellvertretender Bürgermeister, habe ich Friedrich Hammer als Kommunalpolitiker mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein erlebt“, erinnert sich der ehemalige Sigmaringendorfer Bürgermeister Alois Henne zurück. Als ehrenamtlicher Bürgermeister habe Hammer in der Übergangszeit zwischen Alois Maucher und ihm rund ein Jahr die Bürgermeisterpflichten erledigt. Zudem sei Hammer in allen kommunalen Gremien vertreten gewesen, sogar zwei Perioden im Kreistag. „Er dachte immer pragmatisch und hatte einen besonderen Menschenverstand“, sagt Henne. „Sein Wort hatte Gewicht.“ Besonders wichtig, sei Hammer zudem die Aufsichtsratstätigkeit in der Raiffeisenbank gewesen sowie seine langjährige Tätigkeit als Ortsobmann im Bauernverband. „Ich behalte ihn als extrem verlässliche Person in Erinnerung, die immer beherzt bei der Sache war und ein großes Interesse am öffentlichen Leben hatte“, sagt Henne. „Er war immer an den wichtigen Entscheidungen der kommunalen Infrastruktur beteiligt.“

Die Trauerfeier findet coronabedingt nur im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Anstelle von Blumen und Kränzen bittet die Familie um Spenden, die den örtlichen Vereinen zugutekommen sollen.