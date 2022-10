Freude und Bewegung für Kinder

Zum Tag des Kinderturnens lädt der Sport Club Sigmaringendorf/Laucherthal am 12. November ein, der den Tag ausrichtet. Mit dem bundesweiten Tag des Kinderturnens will der Deutsche Turner-Bund in Kooperation mit der Bewegungsinitiative „kinder Joy of Moving“ alle Kinder begeistern, in die Welt des Kinderturnens hinein zu schnuppern.

Seit 2017 feiern die Deutsche Turnerjugend (DTJ) und der Deutsche Turner-Bund (DTB) am zweiten Novemberwochenende den Tag des Kinderturnens, heißt es in der Pressemitteilung Jedes Jahr beteiligen sich deutschlandweit hunderte Vereine an der Aktion und öffnen ihre Türen, um Kindern einen „bewegt-bewegenden Tag“ zu bescheren, wie es weiter heißt. Wie bereits im vergangenen Jahr ist auch 2022 die Bewegungsinitiative „kinder Joy of Moving“ als Partner des DTB dabei.

Am Samstag, 12. November, erwartet Familien ein erlebnisreicher Tag rund um das Kinderturnen, kündigt der Club Sigmaringendorf/Laucherthal an. Eigens für den Tag des Kinderturnens hat die DTJ das „Das kann ich schon!“-Abzeichen entwickelt.

Beim Aktionstag können die Kinder ausgewählte Übungen absolvieren und erhalten als Belohnung eine Urkunde und ein Abzeichen. Die Übungen sind so gewählt, dass sie Kindern Vertrauen in ihren Körper vermitteln und ihnen zeigen, was sie schon alles können. „Wir möchten alle Kinder und ihre Eltern einladen, die Begeisterung am Turnen zu erleben. Dabei soll der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stehen.

Los geht’s in der Turnhalle In der Au in Sigmaringendorf am Samstag, 12.November, für Kinder von 1 bis 5 Jahren von 10 bis 12 Uhr. Kinder von 6 bis 12 Jahren sind dann von 14 bis 16 Uhr dabei. Was sie brauchen, ist nur Sportkleidung, außerdem Sportschuhe und gute Laune, so der Verein. Die Übungsleiterinnen und -leiter freuen sich auf zahlreiche, turnbegeisterte Mädchen und Jungs“ ebenso das Vorstandsteam des Sportclubs Sigmaringendorf/Laucherthal, heißt es abschließend.