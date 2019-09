Frauen fordern mehr Mitsprache in der Kirche

Frauen worauf wartet Ihr? Mit diesem Slogan wirbt die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) bundesweit für eine geschlechtergerechte katholische Kirche. Im Rahmen der Aktionswoche hat in Sigmaringendorf im Gemeindehaus ein Filmabend mit dem Titel „Jesus und die verschwundenen Frauen – vergesse Säuen des Christentums“ stattgefunden.

Zahlreiche Besucher waren der Einladung gefolgt. Zentrale Aussage des Film ist die Tatsache, dass es bereits in der Urkirche bedeutende Frauen gab, die große Anerkennung genossen und in der Verkündigung der frohen Botschaft auch leitende Aufgaben wahrnahmen, in gleicher Weise wie entsprechende Männer ihrer Zeit, ja teilweise sogar die Initiatorinnen waren, die die Botschaft Jesus den Menschen nahe brachten.

Wenigen Besuchern war bekannt, dass der erste europäische Christ eine Frau war namens Lydia. Wie mutig musste diese Frau gewesen sein so einen Schritt zu gehen und sich taufen zu lassen in einer männerdominierten Welt.

Warum ist dies in Vergessenheit geraten? Vor 2000 Jahren kündigte Jesus von Nazareth das Reich Gottes an, in dem alle Menschen gleich wären. In einer streng patriarchal geprägten Zeit war das revolutionär. So folgten ihm vielfach auch Frauen nach. Aufgrund einer männerzentrierten Sprache blieben sie in den Evangelien nahezu unerwähnt, es wurde später sogar durch Übersetzungsfehler aus einer Frau ein Mann gemacht.

Aber Frauen waren Zeuginnen des Todes Jesu, der Grablegung und schließlich seiner Auferstehung. Dieser Film beschäftigte sich unter anderem mit Maria aus Magdala, Junia, Phöbe und mit Lydia.

In der anschließenden Diskussionsrunde wurde deutlich, dass die katholische Kirche endlich erkennen muss, dass es ohne die Frauen in der Kirche nicht geht. „Wer die Besten will, kann auf Frauen nicht verzichten“ ein Zitat einer Besucherin, das große Zustimmung fand. Fakt ist, dass mehr Frauen als Männer der Katholischen Kirche angehören und trotzdem noch immer wegen ihres Geschlechts von vielen Ämtern ausgeschlossen sind.

Nicht zuletzt gab er nach seiner Auferstehung zuerst einer Frau, Maria Magdalena den Auftrag seine frohe Botschaft den Menschen zu verkünden.

So ist es völlig unverständlich warum die Kirche dies immer noch ignoriert und totschweigt. Es wurde deutlich, dass wir Frauen die Verpflichtung haben auch - wenn es notwendig ist - für unseren Glauben auf die Straße zu gehen. „Wir Frauen haben viel zu lange geschwiegen und vieles einfach ertragen. Doch jetzt muss sich etwas ändern.“

Symbol für die geschlechtergerechte Kirche ist ein kleines Kreuz in purpur, das die Besucher als Anstecknadel erhielten und eingeladen sind es ganz offen zu tragen und so den Forderungen an die katholische Kirche Nachdruck zu verleihen. „Wer, wenn nicht wir ist die Kirche?“ Kirche lebt von den Menschen, die sich vor Ort engagieren und für ihren Glauben Zeugnis geben. Es ist unbestritten, dass es ohne die Frauen sehr schlecht um die Kirche stände.

Nach dieser regen Diskussionsrunde beschlossen die Besucher, den Abend mit einer gemeinsamen Gebetsandacht im Wissen und Vertrauen, dass der Heilige Geist in allen Menschen wirkt und im Vertrauen auf die Kraft des Gebetes, dass Unmögliches doch möglich werden kann.