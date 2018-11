Forstwirtschaft: Sigmaringendorfer reagieren auf Klimaerwärmung

Glimpflich davongekommen ist der Forstwirtschaftsbetrieb im Sigmaringendorfer Gemeindewald im Vergleich zu anderen Gemeinden im Kreis. Trotzdem beschlossen die Landräte, den Beginn der neuen Periode des Forsteinrichtungsverfahrens um ein Jahr vorzuziehen, um so besser auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können. Wegen steigender Kosten erhöht die Gemeinde den Holzpreis um rund drei Prozent.

Die Hitze und der Borkenkäfer machten den Bäumen heftig zu schaffen, erklärten Forstdirektor Jörg Scham vom Landratsamt Sigmaringen und Lorenz Maichle, Förster im Revier Sigmaringendorf-Scheer. Und auch die Wildschweine vermehrten sich aufgrund des vergangenen milden Winters und der guten Mast rasant. Das führe zu mehr Verbissschäden in der Land- und Forstwirtschaft, erklärte Scham. Aber auch um das Infektionsrisiko für die vor allem in Osteuropa und jüngst auch in Belgien grassierende Schweinepest zu senken, empfahl der Forstdirektor eine stärkere Bejagung der „Schwarzkittel“. Unter Schweinen verbreite sich die Pest eher langsam, problematisch sei die Übertragung über den Menschen, für den die Krankheit ungefährlich ist. „Wir müssen die Bestände reduzieren“, erklärte der Experte. Und Bürger, die im Wald ein totes Wildschwein fänden, sollten sich dem Kadaver unter keinen Umständen nähern, sondern die Behörden informieren.

Trockenes Klima sorgt für rasante Käferausbreitung

Besonders ein Schädling macht den Experten jedoch große Sorgen: der Buchdrucker, eine Unterart des Borkenkäfers, die Fichten befällt. „Bei günstigen klimatischen Bedingungen kanne der Käfer in einem Jahr bis zu drei Generationen bilden“ erklärte Förster Maichle. Im laufenden Jahr sei es dem Käfer im Revier gelungen, immerhin zwei Generationen zu bilden. „Nach Sturmschäden konnte sich der Käfer explosionsartig vermehren“, erklärte Maichle weiter. An Käferholz fielen im laufenden Jahr 220 Festmeter an. „Gibt es kein biologisches Mittel gegen den Buchdrucker?“, fragte Gemeinderat Paul Speh. Auf der Reichenau schafften es die Gärtnereien schließlich auch schon, Schädlinge ganz ohne Chemie mit Nützlingen zu bekämpfen. Der Förster verneinte dies, allein Pilze könnten dem Käfer den Garaus machen, weshalb feuchtes Wetter der Verbreitung der Käfer spürbar dämpfe.

Auf die forstwirtschaftliche Bilanz habe sich das heiß-trockene Wetter des laufenden Jahres negativ ausgewirkt, weshalb bei der Bilanz für den Forsthaushalt 2019 nur noch mit einem Plus von nur noch rund 36 000 Euro zu rechen sei. 2017 beliefen sich die Einnahmen 2017 dagegen auf knapp 90 000 Euro.

Darum schlugen die Forstbeamten einen forstwirtschaftlichen Kurswechsel vor. Im kommenden Jahr soll mehr Laubholz gefällt werden, vor allem Eichenbestände sind an der Reihe. Um besser auf die durch den Klimawandel veränderten Bedingungen reagieren zu können, machten die Forstbeamten der Vorschlag, die Forsteinrichtungserneuerung vom Jahr 2021 auf das Jahr 2020 vorzuziehen, der einstimmig angenommen wurde. Der Gemeinde entstehen dadurch keine Mehrkosten.

Übergeornetes Ziel der Gemeinde ist dem Antrag zufolge, eine langfristige Betriebssicherheit zu gewährleisten. Auf die veränderten klimatischen und biologischen Bedingungen soll mit der Anpflanzung anderer Baumarten reagiert werden. Besonders am Herzen lag den Gemeinderäten ein Thema: Bei Schädlingsbefall im Holz sollen mechanische und planerische Lösungen dem Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln vorgezogen werden, soweit möglich. Die somit beschlossene Forsteinrichtungspediode läuft im Jahr 2029 aus.