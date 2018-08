Flüchtling widersetzt sich PolizeibeamtenQ

Erheblichen Widerstand hat ein 25-Jähriger am Dienstag, 21. August, gegen 0.45 Uhr den Polizisten geleistet, die ihn betrunken auf der B 32 aufgegriffen hatten. Da der Mann stark schwankte, nicht mehr geradeaus gehen konnte und so eine Gefährdung im Straßenverkehr darstellte, wollten die Beamten ihn zur Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) nach Sigmaringen bringen, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Asylbewerber war nicht damit einverstanden und wollte auf der Straße weitergehen und griff dann die Polizisten an, die ihn auf dem Boden mit Handschellen fesselten. Er setzte sich bis zum Eintreffen auf der Dienststelle weiter zur Wehr und gab laut Polizei vor, dass es ihm gesundheitlich schlecht gehe. Nachdem ein Rettungswagen hinzugerufen wurde, trat er weiter nach den Beamten. Nach dem Eintreffen des Rettungswagens beruhigte sich der Mann wieder und konnte nach einiger Zeit in die LEA gebracht werden.