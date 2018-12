Zur Einweihung der neuen Geschäftsräumlichkeiten hat das Unternehmen ECAD-Port, das der Sigmaringendorfer Christoph Bayer gegründet hat und seitdem führt, am Freitagnachmittag alle Freunde, Interessenten, Kooperationspartner und Kunden eingeladen. Die hellen Räumlichkeiten im Gebäude oberhalb der Volksbank in der Hauptstraße wurden nun um ein neues Büro für den Geschäftsführer, um einen Besprechungsraum sowie um einen weiteren Raum, der eventuell als Innovativ- und Kreativraum genutzt werden soll, erweitert. Bereits seit März 2015 besteht das Unternehmen und hat sich seither recht schnell entwickelt – bereits im Dezember diesen Jahres stellte Bayer seinen zehnten Mitarbeiter ein.

Flexible Arbeitszeiten

„Wir bieten unseren Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten und unseren Kunden eine Plattform, bei der es um ein Produkt geht, das für alle unentbehrlich ist“, sagt der Geschäftsführer. Bayer stammt aus der Gemeinde und hat sich zum Bleiben entschieden, obwohl seine Firma längst international operiert. Welche Dienstleistungen die Firma ihren Kunden auf der ganzen Welt konkret anbietet, ist für Laien gar nicht so leicht zu erklären, der Gründer versucht es aber trotzdem: „Grundsätzlich unterstützen wir Firmen, die Elektrokonstruktionen erstellen“, sagt Bayer. In Kooperation mit dem japanischen Unternehmen Zuken, das Software für Elektro-CHD-Systeme zu Verfügung stellt, erstelle seine Firma 3D-Modelle für Schaltpläne von elektronischen Geräten, erklärt er. Unter seinen Firmenkunden sind große Namen, die Bayer aber lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Katalogisierung von elektronischen Bauteilen für ihre Kunden an. „Es gibt bislang keinen allgemeingültigen Standard“, verrät Firmenchef Bayer. Bei der Katalogisierung von mechanischen Bauteilen kooperiert seine Firma zusätzlich mit der Augsburger Firma Cadenas.

Dass der Firmensitz in Sigmaringendorf bleiben kann, verdankt Bayer den Möglichkeiten des digitalen Zeitalters: „Für unsere Art von Aufträgen ist es völlig egal, ob ein Mitarbeiter in Hamburg oder Bukarest sitzt“, erklärt er. Vertreten sind in seiner Firma vor allem technische und kaufmännische Berufe, darunter eine technische Zeichnerin, ein staatlich geprüfter Elektroniker und ein Maschinenbau-Ingenieur.