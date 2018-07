„Tanzen, Spaß haben und helfen“ ist das Motto der „SWR3 DanceNight“. Sie findet am Samstag, 5. Dezember in der Donau-Lauchert-Halle ab 20 Uhr statt. SWR3-DJ Michael Leupold legt auf.

Schon zum achten Mal veranstaltet die Katholische junge Gemeinde die Partynacht und stellt den Reinerlös für Kinder- und Jugendprojekte in Argentinien zur Verfügung. Diesmal wollen die Jugendlichen die Indianermission Akaray-Mi in Paraguay unterstützen. Der dort seit langem wirkende Steyler Pater Jan Krajza steht im Kontakt mit Pfarrer Kasimir Fatz, der schon vor Ort die schwierigen Lebensumstände der Ara Guarani kennen lernte und sich von der Verwendung der Spendengelder überzeugte. Die KjGler hoffen auf viele Gäste, die mit Spaß Freude weiter schenken wollen. Die Eintrittskarte im Vorverkauf bei Bäckerei Rebholz und Tankstelle Füss kostet fünf- Euro; an der Abendkasse sechs Euro.