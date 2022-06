Feierlicher Fronleichnams-Gottesdienst auf der Waldbühne

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der traditionelle Fronleichnamsgottesdienst auf der Waldbühne mit anschließender Prozession in den Ort und in die Pfarrkirche wurde in diesem Jahr am Sonntag nach Fronleichnam begangen. Pater Stefan Havlik, der den Gottesdienst zelebrierte, freute sich sichtlich, dass er Fronleichnam in dieser Form im Freien und erstmals auf einer „Theaterbühne“ abhalten durfte. Er stellte in seiner Predigt die Frage: „Kann man auf einer Theaterbühne die Heilige Messe würdig feiern?“. „ Ja, das kann man“, gab er selbst zur Antwort und verwies auf ein paar Jahrhunderte zurück in die Barockzeit. Er führte aus: „Kurz davor hatte die Reformation die Kirche gespalten und in eine tiefe Krise gestürzt. Die Katholische Kirche überlegte, was können wir gut – und so wurden Rituale geschaffen, die den Menschen nicht nur mit Verstand, sondern vor allem auch mit Herz und Emotion begegneten. Auch das aktuelle Theaterstück auf der Waldbühne, ‚Alice im Wunderland‘, greift Themen und Sorgen der Menschen auf und so sei dieses Bühnenbild gerade die richtige Kulisse für diesen Fronleichnamsgottesdienst. Wir tragen an Fronleichnam Christus durch den Ort und zeigen ihn.“ Der Katholische Kirchenchor, unter der bewährten Leitung von Rebecca Sugg, und der Musikverein Sigmaringendorf, mit Dirigent Thomas Schäuble, umrahmten diese Feier abwechselnd musikalisch. Die Prozession führten die Kreuz- und Fahnenträger, die Minis und die Dorfer Erstkommunionkinder an. Der „Himmel mit dem Allerheiligsten“ folgte den Klängen der Dorfer Musikkapelle. Eine zweite Station an der Bruckkapelle versammelte nochmals die Gläubigen. Danach führte die Musikkapelle in feierlicher Prozession in die nahe Pfarrkirche zum abschließenden Eucharistischen Segen. Die Erstkommunionkinder mit deren Eltern hatten auf den Altarsstufen wieder einen wunderschönen Blumenteppich gelegt und die Freiwillige Feuerwehr hatte den Verkehr in bewährter Weise geregelt, sodass die Prozession ohne jede Behinderung durchgeführt werden konnte. Das Gemeindeteam lud alle Beteiligten zum Abschluss und als kleines „Dankeschön“ ins nahe Katholische Gemeindehaus zu einem Umtrunk ein.