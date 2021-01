Ein ausgelöster Brandmelder ist am Mittwoch gegen 9.30 Uhr die Ursache für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringendorf in einem in der Laucherthaler Straße ansässigen Betrieb gewesen, das teilt die Polizei mit. Mutmaßlich war ein technischer Defekt in einer Absauganlage, die für das Absaugen von Produktionsdampf verantwortlich ist, Ursache für den Alarm. Personen kamen nicht zu Schaden.