Fasnachtsgesellschaft veranstaltet Tanz in den Mai

Markus Speh ist bei der Hauptversammlung der Fasnachtsgesellschaft Laucherthal (FGL) zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden. Die Versammlung sprach über die Änderungen des Maifests, das heuer am 30. April stattfinden wird. Außerdem wurde auf die notwendige Sanierung des Vereinsheimes eingegangen – unter anderem ist die Fassade baufällig. Die Sanierung soll in diesem Jahr in Angriff genommen werden und binnen drei Jahren fertiggestellt sein.

Vor der Hauptversammlung kamen die Mitglieder und Gönner des Fördervereins der FGL zusammen, um über vergangene Projekte zu informieren. Bei der DKMS-Spendenaktion für den an Leukämie erkrankten Arda hat der Förderverein 125 Euro gespendet. Zusammen mit der FGL kam somit ein Betrag von 250 Euro zustande. Darüber hinaus konnte der Förderverein der FGL vier Stehtische sowie zwei Wärmebehälter zum Warmhalten von Speisen kaufen.

Die Zahl der FGL-Mitglieder ist im vergangenen Jahr von 149 auf 156 gestiegen. Der Vorsitzende Christof Käppeler gab einen Rückblick auf die vergangene Fasnet. Vom Adventssingen und den Umzügen in der Region sowie in Ulm oder Weil am Rhein bis hin zum hauseigenen Schmelzeball waren die Vereinsmitglieder mit dem Verlauf sehr zufrieden.

FGL will testen, wie der Tanz in den Mai bei den Leuten ankommt

Vor den Wahlen und den Ehrungen verkündete Christof Käppeler zudem, dass das traditionelle Maifest statt am 1. Mai in diesem Jahr bereits am 30. April in Form eines „Tanzes in den Mai“ stattfinden soll. Nach dem Maibaumstellen soll an diesem Abend ein „Abendhock“ mit DJ Magge veranstaltet werden. „Wir wollen einfach schauen, wie das bei den Leuten ankommt, und etwas Neues ausprobieren“, sagte Käppeler. Grund dafür war vor allem das schlechte Wetter sowie ein Rücklauf der Besucherzahlen in den vergangenen Jahren.

Schließlich wurde neben den Ehrungen für zehnjährige bis hin zur 40-jährigen Mitgliedschaft im Verein auch das herausragende Engagement einiger Mitglieder geehrt. Susanne Röcker wurde für ihre 15 Jahre lange Mitarbeit im Ausschussteam geehrt, Markus Speh wurde darüber hinaus zum Ehrenvorsitzenden der FGL ernannt und erhielt dafür einen gläsernen Pokal. „Egal, bei was man ihn gebraucht hat, er war immer zu Stelle“, sagte Käppeler.