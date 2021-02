Fasnachts-Gesellschaft Laucherthal - Zunftmeister-Ansprache auch ohne Saalfasnet

Normalerweise würden in dieser Zeit folgende Worte auf den Feiern im Landkreis Sigmaringen hallen: Grüß Gott Ihr Narra älle im Saal, Mir Schmelzer sind komma vom Laucherthal, Als reges Völkle vom Lauchertstrand, Sind mir bekannt in Stadt und Land. Im Video zeigt die Fasnachtgesellschaft Laucherthal Ausschnitte aus vergangenen Jahren.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.