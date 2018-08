Auf der Waldbühne in Sigmaringendorf wird es am kommenden Freitag, 31. August, ab 20 Uhr einen Poetry Slam geben. Es gibt noch reichlich Karten. Moderiert wird die Veranstaltung von Andreas Rebholz aus Sigmaringendorf, selbst Poetry Slammer und Träger des Kleinkunstpreises des Landkreises Sigmaringen. „Das Publikum erwartet ein besonderer Poetry Slam, ein richtiges ,Best of’“, sagt Rebholz. Mit dabei sind unter anderem Alex Burkhard (amtierender deutscher Meister und bayerischer Meister 2017), Nik Salsflausen (deutschsprachiger Vizemeister 2016 und baden-württembergischer Meister 2014) und Marius Loy (baden-württembergischer Vizemeister 2018 und Mitglied der Esslinger Lesebühne „Mängeleksemplare“).

Die Teilnehmer treten in einem Dichterwettstreit um eine obligatorische Flasche Whisky gegeneinander an. In jeweils nicht länger als sechs Minuten tragen sie eigene Texte vor, in der Form sind sie fast ganz frei: Sie dürfen lediglich nicht überwiegend singen.

Karten für den Poetry Slam kosten elf Euro für Erwachsene, acht Euro für Kinder bis 15 Jahre. Es gibt sie unter anderem im Donaulädele in Sigmaringendorf und im Internet: www.waldbuehne.de