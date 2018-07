Erleichterung: Gosheimer Firma Gosma kauft Schaal

Es ist ein langes Zittern und Bangen gewesen. Gestern war Simona Mauer von der Personalabteilung dann aber die Erleichterung unschwer anzuhören. „Ich bin gottfroh, dass es geklappt hat“, sagte sie im Telefongespräch mit der SZ. Nun schaue man positiv in die Zukunft, denn die Firma Schaal sei nicht mehr insolvent, sondern habe einen neuen Inhaber. Übernommen werden sowohl das Werk in Sigmaringendorf als auch jenes in Meßkirch.

Bereits am Montag, 17. Januar, wurden die Mitarbeiter von dem Verkauf in Kenntnis gesetzt. Es war ein Aufatmen, denn der Käufer hatte im letzten Moment noch gezögert, weil nicht alle Mitarbeiter dem ausgehandelten Vertrag per Unterschrift zustimmen wollten. Ausschlaggebend seien dann aber weitere Verhandlungen mit dem Käufer gewesen, so Simona Mauer. Außerdem hätten auch noch weitere zwei Mitarbeiter unterschrieben. Die SZ hatte berichtet, dass zunächst von den 130 Mitarbeitern 30 nicht unterschrieben hatten.

Gemeinsame Erklärung

Der Käufer ist die Firma Gosma in Gosheim im Schwarzwald. Gestern war keiner der beiden Inhaber Dieter oder Gunther Weber bereit, Auskunft zu geben. Warum? Das erfuhr die Schwäbische Zeitung dann vom bisherigen Insolvenzverwalter Dr. Axel Kulas: Man habe vereinbart, eine gemeinsame Presseerklärung herauszugeben. Daran wird offenbar noch gefeilt.

Auf der Homepage des Unternehmens im Internet ist ebenfalls noch nichts von dem Kauf zu lesen. Bisher setzt sich die Firma für Galvanik und Oberflächengestaltung aus drei Werken zusammen, die ihren Sitz in Gosheim und Donaueschingen-Pfohren haben. Die Firma wurde von Johann Weber im Jahr 1933 als Werkzeug- und Metallveredlungsfabrik gegründet. 1958 wurde das Arbeitsprogramm erweitert und 1983 wurde die Firma in eine GmbH umgewandelt, wobei sie den Namen Gosma Weber GmbH erhielt.

Die Belegschaft der heutigen Firma Gosma setzt sich aus 120 Mitarbeitern zusammen. Nach der Übernahme von Schaal verdoppelt sich nun praktisch die Belegschaft. Man übernimmt 130 Mitarbeiter, von denen sieben noch während der Insolvenz gekündigt wurde. In einem Gespräch, dass die Schwäbische Zeitung im Dezember vergangenen Jahres mit Gunther Weber geführt hat, machte dieser deutlich: „Schaal würde passen.“

Einer wird allerdings in der neuen Gosma-Werk Schaal keine Rolle mehr spielen: der langjährige Geschäftsführer Gerhard Schaal. Laut Insolvenzverwalter Axel Kulas ist Schaal bereits Anfang 2010 ausgeschieden, da man die Produktion umstrukturiert habe und keinen Geschäftsführer mehr gebraucht habe. Gerhard Schaal war gestern telefonisch nicht zu erreichen. Er soll dabei gewesen sein, sein Büro zu räumen.

Kulas versicherte, er sei froh, dass es bei Schaal nun langfristig weitergehe. Die Kanzlei Brinkmann & Partner, der er angehört, hat laut Kulas permanent zwei bis drei insolvente Firmen zu betreuen. In der Regel seien es Firmen, die 30 bis 50 Mitarbeiter haben. Schaal sei da eine erfreuliche Ausnahme: Zum einen weil die Insolvenz so lange gedauert habe, zum anderen weil die Firma relativ groß sei und drittens, weil es einen positiven Ausgang gegeben habe.