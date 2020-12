Zahlreiche Kirchenbesucher waren der Einladung der Katholischen Frauengemeinschaft Sigmaringendorf-Laucherthal zur diesjährigen Adventsandacht zum Thema „Engel, geheimnisvolle Boten Gottes“ gefolgt, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieser Gottesdienst wurde musikalisch mit adventlichen Liedern, gesungen von der Frauenschola, gestaltet und vom Organist Wolfgang Beger begleitet. Als besonderes Schmankerl spielte Ottmar König wie in den vergangenen Jahren besinnliche Weisen auf der Zither.

Mit nachdenklichen Texten wurde der Frage nachgegangen: Sind Engel Schnee von gestern oder sind sie auch heute noch für uns erfahrbar? Muss oder kann man heute überhaupt noch an Engel glauben? In der Bibel tauchen sie immer wieder auf, um den Menschen die Botschaften Gottes zu überbringen. Ob die Ankündigung von kommendem Unheil, wie der Untergang von Sodom und Gomorrha, oder als Überbringer der Heilsbotschaft von der Geburt des Heilands, immer waren es Engel, die diese Botschaften Gottes überbrachten.

Mit mehreren Beispielen versuchte Cordula Zwick in ihrer Ansprache, Hinweise zu geben, auf welche Weise Gott auch heute noch zu uns spricht und wie wichtig es ist, ihm die Stille und den Raum zu geben, damit er zu uns sprechen kann. Gerade in so unsicheren Zeiten, voller Zerrissenheit, wo wir seine Gegenwart und Liebe so sehr brauchen, möchte er uns nahe sein. Nahe, in unseren Gedanken und Gefühlen, in unserer Intuition, aber auch durch Worte von anderen Menschen, an uns gerichtet. Im Gebet und stillen Hören können wir ihm näher kommen.

Nehmen wir uns überhaupt Zeit dazu? Vielleicht hat Gott sogar uns ausersehen, seine Botschaften zu verkünden. Zwick machte laut Mitteilung deutlich, dass jeder Mensch – und mag er auch noch so gefangen sein in seinen Zweifeln und Ängsten – von Gott angesprochen werden möchte und manche, von ihm erwählte Propheten und Prophetinnen, hatten auch Zweifel an ihrem Auftrag. Dies zeigt uns doch, wie sehr Gott uns liebt, so wie wir sind, denn Gott ist nicht weit weg von uns, er schlägt in unseren Herzen, erfüllt unsere Lungen mit seinem Odem und zeigt sich uns in unserem Geist und der Fähigkeit zu fühlen und zu verstehen. Dies macht uns selbst zu diesen göttlichen Wesen und oft ist uns in einem anderen Menschen ein Engel Gottes begegnet.

Am Ende des Gottesdienstes durfte jeder der Gottesdienstbesucher einen gebastelten Engel mit nach Hause nehmen, als kleine Erinnerung, dass Engel keine alten, verstaubten Relikte aus vergangenen Zeiten darstellen, sondern uns sehr nahe sind. Es braucht aber unsere Zeit und Aufmerksamkeit, um ihnen zu begegnen. Möglicherweise sogar selbst so ein Bote zu sein.