Endlich wieder gemeinsam unterwegs!

Bei herrlichstem Wetter ging es mit dem Bus zum ehemaligen „Dorferkind“ Johannes Henne, dem jetzigen Bürgermeister von Immenstaad am schönen Bodensee. Leider konnte die erste Vorsitzende Sigrid Speh wegen Krankheit nicht dabei sein, doch ihr Team vertrat sie bestens. Nach einem zweiten Frühstück im Bus mit Butterbrezeln und Fruchtsecco erreichte man gutgelaunt das Ziel der Reise. In der Pfarrkirche St. Jodokus wurde den Teilnehmern ein herzlicher Empfang zuteil. Begrüßt von Bürgermeister Johannes Henne, dem Pfarrgemeinderat Herrn Buckenmaier und Frauen aus der örtlichen Gemeinde konnten alle den ansprechenden Kirchenraum bestaunen, wo eindrücklich Neu und Alt eine wunderbar harmonische Verbindung eingegangen sind. Gemeinsam wurde ein Wortgottesdienst gefeiert. Im Anschluss folgten die Teilnehmer gespannt den Ausführungen Herrn Buckenmaiers, der eine Führung durch die Kirche und Schatzkammer im Turm der Kirche leitete. Mit großem Engagement und enormen Hintergrundwissen begeisterte er die Anwesenden. Beeindruckt von den Schätzen ging es dann in den Gemeindesaal, wo Frauen der örtlichen Gemeinde alle mit einem leckeren Mittagessen und anschließend Kaffee und Kuchen verwöhnten. Bürgermeister Johannes Henne lud danach die Frauen der KFD zu einem kleinen Ortsrundgang ein, bei dem alle das schöne Immenstaad näher kennenlernen konnten. Als besonderes Highlight war dann eine Fahrt auf der legendären „Lädine“ geplant und bei herrlichstem Sonnenschein und leichter Brise wurde das Segel gesetzt. Dieses historisch originalgetreu nachgebaute Schiff schipperte alle sicher in einer Rundfahrt über den Bodensee. Selbst ein paar schaukelnde Wellen konnten die „Seefrauen“ nicht aus der Ruhe bringen. Schließlich war ja auch als „zweiter Kapitän“ Altbürgermeister Alois Henne an Bord, der zusammen mit seinem Sohn Johannes Henne mit Familie die Fahrt begleitete. Nach der glücklichen Rückkehr an den Landungssteg von Immenstaad war dann Gelegenheit, beim „Fescht am Steg“ bei Musik und kulinarischen Köstlichkeiten den gelungenen Tag ausklingen zu lassen. Als besondere Überraschung erhielt dann jede der Ausflugsteilnehmerinnen von Bürgermeister Johannes Henne eine Umhängetasche gefüllt mit Informationsmaterialien zu Immenstaad und einen hochwertigen Bildband des Ortes, sodass die Erinnerung an diesen gelungenen Ausflug noch lange nachklingen wird.