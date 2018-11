Einigung bei „Norma-Gipfel“ im Rathaus

Ein Treffen zur in der Ortsmitte von Sigmaringendorf geplanten Norma-Erweiterung zwischen Bauherr Friedrich Hammer und Anwohner Hermann Brodmann hat kürzlich im Sigmaringendorfer Rathaus stattgefunden. Bürgermeister Philip Schwaiger moderierte die Zusammenkunft.

Anwohner Hermann Brodmann ist erleichtert. „In wesentlichen Punkten haben wir Vereinbarungen getroffen“, teilt er auf Anfrage mit. Dem Anwohner geht es vor allem darum, Lärm und Belästigung durch Licht aus dem Norma-Markt zu vermeiden. „Auf keinen Fall möchte ich den Ausbau des Markts verhindern“, betont Brodmann. Da der Ausbau jedoch das gesamte Gelände verändere, wolle er seine Interessen berücksichtigt wissen. Um die Lärmbelästigung zu reduzieren, sollen Kühlaggregate und Anlieferungsrampe möglichst weit weg vom Grundstück der Familie Brodmann gebaut werden.

Brodmann möchte erreichen, dass der Konzern auf die bei Discount-Märkten in Industriegebieten übliche helle Außenbeleuchtung in Richtung seines Grundstücks verzichtet. Außerdem ist dem Anwohner ein Notausgang ein Dorn im Auge, der nach vorläufiger Planung in Richtung seines Grundstücks aus dem Markt herausgeführt werden soll. Hammer habe seinen Einwänden zugestimmt, einzig über Detailfragen habe man noch keine Vereinbarung getroffen, sagt Brodmann. Zum Beispiel sei noch nicht geklärt, mit welcher Art Bepflanzung der dem Grundstück Brodmanns zugewandte Streifen begrünt werde.

Auch Friedrich Hammer ist mit dem Ergebnis des Gesprächs zufrieden. „Im Grunde habe ich nichts dagegen, die Einwände von Herrn Brodmann zu berücksichtigen“, erklärt der Bauunternehmer, er werde diese in die Planung einarbeiten. „Dann ist aber zunächst einmal der Norma-Konzern am Zug“, sagt Hammer. Die zuständigen Architekturbüros müssten die Einwände Brodmanns mit der inneren Gebäudeplanung abstimmen und auf ihre technische Machbarkeit überprüfen, sagt der Sigmaringendorfer Bauunternehmer.

„Erst danach können ein Lärmgutachten erstellt und ein Bebauungsplanungsentwurf eingereicht werden“, erklärt Bürgermeister Philip Schwaiger. Voraussichtlich im Frühjahr 2019 könne der Bebauungsplan im Gemeinderat zur Diskussion gestellt werden. Er sieht die Planung auf einem guten Weg.