Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Mann soll den Leichnam seiner Mutter fünf Jahre lang zu Hause in Bruchsal im Kreis Karlsruhe aufbewahrt haben, um ihre Rente zu kassieren. Nachbarn hatten die Frau länger nicht gesehen und die Polizei verständigt, die am Montagabend zu dem Wohnhaus fuhr.

Der 65-Jährige habe sich zunächst in Widersprüche verwickelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Dann habe er die Beamten zu der Leiche in einem Schlafzimmer im ersten Obergeschoss geführt.