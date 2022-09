Ein Unternehmer kauft die Sigmaringendorfer Eisenbahnbrücke

Sie ist weg, zumindest aus Sigmaringendorf. Die alte Eisenbahnbrücke hat ein neues Zuhause gefunden, und zwar in Riedlingen. Unternehmer Günter Eberhardt erwarb das etwa 30 Meter lange und 65 Tonnen schwere Metallkunstwerk. Für ihn sei es eine besondere Leidenschaft, Brücken zu erhalten.

Aufgrund der Berichterstattung in der „Schwäbischen Zeitung“ wurde er auf die Sigmaringendorfer Brücke aufmerksam. Der 55-Jährige beschließt, nachzufragen, telefoniert sich durch, bis er bei der Bahn den richtigen Ansprechpartner findet. Letztlich bekam er den Zuschlag und erhielt die Brücke zum Schrottpreis. „Sie ist praktisch ein Oldtimer“, so Erberhardt und noch dazu in einem sehr guten Zustand. Momentan ist sie auf einem Lagerplatz in Riedlingen untergebracht, bis der Unternehmer sicher ist, was mit dem Kunstwerk passiere.

Eine andere Brücke stand in Riedlingen

„Wir haben viele Ideen, aber noch ist nichts richtig spruchreif“, sagt Eberhardt. Sein Traum sei allerdings, ein Brückenmuseum zu eröffnen, doch dafür brauche es den geeigneten Standort und mehr als die beiden Exemplare, die bereits im Besitz des Maurermeisters sind. Vor ein paar Jahren erwarb er die alte Kanalbrücke Riedlingens, doch sie sei nicht in einem so guten Zustand gewesen, so der 55-Jährige. Das Material wurde aufgrund des Verkehrsaufkommens und dem Salz, das zum Streuen im Winter verwendet wird, angegriffen.

Brücke ist 30 Meter lang und bleibt am Stück

Nun galt es aber für ihn, die 30-Meter-Brücke über die Straßen der Region nach Riedlingen zu bekommen. Die Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Bahn, den Generalunternehmern an der Baustelle und der Spedition lief sehr gut, schwärmt Eberhardt.

Einzig die Sondergenehmigung für den Straßentransport habe ein wenig auf sich warten lassen. „Einen Tag vorher war sie noch nicht da“, so der 55-Jährige. Aber letztlich passte am Tag, als die Brücke vom Raupenkran ausgehoben wurde, alles. Die notwendigen Genehmigungen waren da und so übernahm die Spedition Koch den Abtransport, was kein üblicher Anblick war, denn die Brücke wurde in einem Stück gelassen.

Zwei Lastwagen arrangieren den Transport

„Der Transport mit zwei Lastwagen war beeindruckend“, sagt der Unternehmer, der sich auch an die ganzen Schaulustigen erinnert. Es folgten viele Bilder, denn der Anblick bei Sonnenuntergang habe etwas besonderes gehabt, erzählt Eberhardt. Er betont auch, dass sein Umfeld alles mitgemacht habe, aber zunächst etwas verwirrt gewesen sei. „Ich brauche Herausforderungen und bin ein Brückenfan“, fasst er es zusammen. Als Fachmann aus dem Baugewerbe habe er bereits unzählige Brücke mitgebaut, es sei faszinierend, wenn diese kunst- und handwerklichen Arbeiten fertiggestellt sind und meist einen Weg über das Wasser führen. Hinzu komme auch die Ingenieurskunst, ohne die eine Brücke diese Lasten über Jahre hinweg nicht tragen könne. „Die Sigmaringendorfer Brücke war einfach zu schade, um sie in den Schrott zu packen“, ist Eberhardt überzeugt.

Neue Brücke seit einer Woche in Betrieb

Da sie in die Jahre gekommen war, wurde die Bahnbrücke durch eine neue ersetzt. Seit einer Woche fahren wieder Züge über die Lauchert in Sigmaringendorf.

Für ihn sind diese Werke wie ein Hobby, „ich liebe das Handwerk“, betont der 55-Jährige. Viele wüssten gar nicht, wie vielfältig Brücken sind und welche Kräfte auf sie wirken. Egal, ob aus Holz, Stahl oder Stein, sie alle haben für den bekennenden Fan eine Berechtigung, publik gemacht zu werden. Eberhardt hofft auf das Museum, bis dahin ist die Sigmaringendorfer Brücke gut in Riedlingen aufgehoben.