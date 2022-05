Ehrungen langjähriger Mitglieder beim Albverein im Dorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Hauptversammlung des SAV standen Ehrungen für langjährige Mitglieder an. Ebenfalls wurden Mitglieder aus der Vorstandschaft mit Worten des Dankes durch den Vorsitzenden Claus Bayer verabschiedet. Gisela Maurus war seit 1998 Mitorganisatorin der mehrtägigen Fahrradtouren und Wander/Kulturfahrten. Im Jahre 2008 übernahm sie den Posten des Seniorenwarts. Weiter führte er auf: Gestaltung der Tischdekos, Führung der Vereinschronik und aktiv im Ausschuss. Ehemann Walter ist zusätzlich im Team des Bitzehau-Pflegetrupps aktiv. Als Präsent überreichte er einen AV-Rucksack und eine Gartenhortensie. Verabschiedet wurde auch Angelika Boos, die über 25 Jahre als Schriftführerin tätig war. Sie war auch immer eine treue Helferin bei Veranstaltungen. Verabschiedet wurde auch der Kassenprüfer, Franz Luib. Der stellvertretende Gauvorsitzende, Gerhardt Theike, übernahm die Aufgabe, langjährige Mitglieder zu ehren und drückte damit die Wertschätzung dieser Mitglieder aus.

Für 25 jährige Zugehörigkeit erhielten eine Urkunde und die passende Anstecknadel: Metzger Christel, Metzger Wolfgang, Rieger Margarete, Streich Rita und Streich Horst. Für 40 Jahre konnten Rebholz Gerold und Maichle Erna ihre Urkunden in Empfang nehmen. Bereits 50 Jahre im Verein ist Rosemarie Füss und Ulrike Kordovan, die früher die Jungendgruppe mitleitete und in der Volkstanzgruppe aktiv war. Bereits 60 Jahre Mitglied ist Rebholz Wilma. „Solch eine Ehrung durfte ich bisher kaum jemand aussprechen“, sagte Theike. Vorsitzender Claus Bayer schloss sich den Glückwünschen an und überreichte noch Präsente und Blumen vom Verein. Danach überreichte Gerhard Theike Wolfgang Metzger aus Anlass seines 70. Geburtstages eine besondere Ehrung, das „Ehrenschild“ des SAV. Seit 2001 Kassier, Vereinsfotograf, Festorganisator bei der OG, beim Landesfest und beim Straßenfest, Pressewart führte er aus. In Vertretung der Vorstandschaft hielt Marianne Remensperger eine Laudatio,Text Horst Pleyer, natürlich auf Schwäbisch. Sie erinnerte an viele schöne Stunden bei Gesang und sie stimmte zusammen mit dem Jubilar sein Lieblingslied, „Durchs Wiesatal. “ an und alle sangen mit. Sie endete: „Du bist ‚systemrelevant‘, hoißt für mi: ‚Wolfgang, was tätat au mir ohne di‘“! Vorstand Claus Bayer schloß sich den Glückwünschen an und überreichte einen Gutschein für die nächste AV Radtour.