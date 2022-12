Ehrungen für langjähriges Singen im Chor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Vorsitzende Hubert Rommel konnte im Pfarrgemeindehaus neben den aktiven Sängerinnen und Sängern auch etliche Ehrenmitglieder begrüßen, darunter den langjährigen Chorleiter Wolfgang Beger. Sein besonderer Gruß galt dem Präses des Chores, Pfarrer Ekkehard Baumgartner, und dem stellvertretenden Bürgermeister Andreas Lang. Nach dem Totengedenken berichteten die einzelnen Funktionsträger vom Chorleben des abgelaufenen Jahres. Der Vorsitzende Hubert Rommel bedankte sich bei den 28 aktiven Chormitgliedern für ihren Einsatz und ganz besonders bei Chorleiterin Rebecca Sugg für ihre intensive und erfolgreiche Art, dem Chor neues Liedgut zu vermitteln und älteres aufzufrischen. Dank, Blumen und Wein erhielten unter anderen auch die Notenwartinnen Michaela Auckenthaler-Ott und Esther Benz, Dietmar Ruf für seine Dienste am E-Piano und an der Orgel, Schriftführerin Renate Büttner und Kassier Hans Steurer. Dieser formulierte dann auch den Dank des Chores an Hubert Rommel und übergab ein Weingeschenk.

Schriftführerin Renate Büttner schaute auf ein Jahr Chorarbeit zurück, die lange Zeit von den Einschränkungen durch diverse Coronaverordnungen bestimmt wurde. An Weihnachten konnte wenigsten ein Doppelquartett die Gottesdienste gestalten. Erst im März konnte die reguläre Probenarbeit wieder aufgenommen werden.

Der Einsatz bei der beliebten Tombola am Straßenfest im September wurde durch einen zügigen Losverkauf und ein gutes finanzielles Ergebnis belohnt. Das kam auch der Chorkasse zugute.

So konnte Kassier Hans Steurer einen erfreulichen Kassenstand vermelden. Die Entlastung der ganzen Vorstandschaft erfolgte dann einstimmig. Andreas Lang bedankte sich im Namen der politischen Gemeinde beim Chor und hob hervor, dass er neben seinem kirchlichen Auftrag auch einen guten und wichtigen Platz in der Vereinsgemeinschaft einnimmt. Pfarrer Baumgartner betonte, dass die Musik im Gottesdienst eine ganz wichtige Komponente ist.

Vorstand, Präses und Chorleiterin konnten dann zwei Chormitglieder für langjährige Treue im Dienste der Kirchenmusik ehren: Sonja Benz singt seit 25 Jahren im Sopran und Hans Steurer seit 50 Jahren im Tenor. Sie bekamen entsprechende Urkunden, Geschenke und Glückwünsche.

Im geselligen Teil des Abends fand das von Michaela Auckenthaler-Ott liebevoll zubereitete Fingerfood begeisterte Abnehmer.