Vor 100 Jahren, am 13. Mai 1919, fand die erste Feuerwehrprobe der Werkfeuerwehr Zollern statt. Dies sei der Grund, warum die Feier zum Jubiläum auf den Monat Mai fiel, berichtete Markus Neuburger, nun seit 17 Jahren Kommandant der Werkfeuerwehr Zollern Laucherthal. Diese Feier begingen die Kameraden und viele Besucher am Sonntag mit einem Tag der offenen Tür.

Ein Festgottesdienst in der St. Meinrad Kirche eröffnete die Feierlichkeiten. Anschließend zog die Jubiläumswehr, begleitet von der Hüttenkapelle Laucherthal und den Kirchenbesuchern, zum Festgelände bei den Zollern-Werken. Einen Ehrensalut mit zehn Schüssen des Deutschen Modellkanonenverbandes Oberdorf/Neckar leitete auf dem Areal die Veranstaltung ein. Dort begrüßte der Kommandant unter anderem Gäste der befreundeten Werkwehren der Firmen Steiff und Carl Zeiss.

Heiße Einblicke in den Brandcontainer

Neben einer Drohnenvorstellung und Feuerlöschtraining standen ebenso eine Fettexplosionen und Spraydosenzerknall auf dem Programm. Eindrucksvoll war die Vorführung des mobilen Brandcontainers. Diesen stellte die Netze BW für Übungszwecke zur Verfügung. Geübt werden dort zum Beispiel elektrische Schalterschrankbrände, Bettbrände oder brennende Treppen. Durch eine installierte Kamera im Container wurden die Arbeitsbedingungen der Einsatzkräfte aus dem Inneren nach draußen übertragen. „Durch diese Perspektive können Sie miterleben, was ein Helfer im Einsatz sieht“, erläuterte ein Sprecher.

Im Schulungsraum des Feuerwehrhauses gab es eine Modellfahrzeugausstellung und in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrhauses konnten die Einsatzfahrzeuge und Feuerwehr-Oldtimer bestaunt werden. Unter anderem konnte die Lafettenspritze, vor knapp 100 Jahren das erste Fahrzeug der Werksfeuerwehr Zollern, bestaunt werden. Hüpfburg, Spritzspiele und vor allem das Schmieden von Hufeisen wurde von den jüngeren Besuchern begeistert angenommen. Auf dem Festgelände spielten die Hüttenkappelle Laucherthal und der Musikverein Andelfingen zur Unterhaltung.

Feuerwehr als zuverlässiger Dienstleiter

Schon am Samstagabend fand ein Festakt in der Donau-Lauchert-Halle statt. Unter den geladenen Gästen waren unter anderem Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern, Ludwig Merckle, der zweite Gesellschafter der Werke, und Dr. Klaus F. Erkes, Geschäftsführer der Firma Zollern. „Von Beginn an ist die Werkfeuerwehr ein zuverlässiger Dienstleister für das Unternehmen und bietet Schutz vor Betriebsunterbrechungen und Produktionsausfällen“ lobte der Fürst von Hohenzollern. Dies gehe nur mit engagierten Mitgliedern der Werkfeuerwehr, die heute mit der Abteilung in Herbertingen 63 Feuerwehrleute zählt.

Wie wichtig das Zusammenspiel von Werkfeuerwehr, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ist, zeigt eine 140-seitige Chronik, die sich mit dem 100-jährigen Bestehen der Werkfeuerwehr Laucherthal beschäftigt.