Drogenkonsum beschäftigt Sigmaringendorfer

Das Thema Sucht, gerade unter Jugendlichen, ist in der Gemeinde Sigmaringendorf nicht zu unterschätzen – mit diesem Satz hat Bürgermeister Philip Schwaiger den Suchtpräventionsabend für Vereine in seiner Gemeinde veranstaltet. Schwaiger, der durch den Abend führte, hatte dazu die kommunale Suchtbeauftragte im Landratsamt Sigmaringen, Janine Stark, und die Beauftragte für Sucht- und Gewaltprävention im SC Sigmaringendorf und Suchtbeauftragte im Therapiezentrum Hausen im Tal, Nicoletta Giogiakas, als Vortragende eingeladen.

„Vor allem Alkohol, aber auch fast alle anderen Drogen wie Cannabis, Legal Highs, Ecstasy, Crystal Meth und jegliche Form von Schnüffelstoffen sind ein Thema“, so Nicoletta Giogiakas. „Ich glaube, schätzungsweise jeder zehnte bis fünfzehnte Jugendliche hier im Ort ist schon mit härteren Drogen als Alkohol in Berührung gekommen“, fügte sie an. Besonders problematisch für Sigmaringendorf sei die derzeit kaum kontrollierbare Ansammlung von Jugendlichen, die sich ausschließlich zum „abfeiern“ treffen, wie sie sagte, sprich: Alkohol oder auch Drogen konsumieren. „Teilweise kommen diese Jugendlichen mit Bus und Bahn aus anderen Ortschaften, hinterlassen ganze Müllberge und verschwinden anschließend wieder“, so Schwaiger.

Doch nicht nur die Versammlungen sorgen für Probleme – auch im Alltag scheinen Drogen ein Thema. Ein Übungsleiter der nicht namentlich genannt werden will, sagte: „Bei mir sind schon mehrmals Jugendliche bekifft zum Training gekommen, da ist es echt schwierig, richtig zu reagieren.“

Cannabis scheint aber nur ein Faktor zu sein, bei dem die Suchtberatung greifen sollte, erläuterte Giogiakas: „Als besonders gefährlich sind die sogenannten Legal Highs einzustufen, da diese Drogen problemlos über das Internet beschafft werden können.“ Hierbei handele es sich um künstlich hergestellte Versionen von illegalen Drogen, die chemisch leicht verändert wurden, damit sie nicht als illegal eingestuft werden könnten. Da ständig neue Chemikalien verwendet werden, seien die Auswirkungen für den Nutzer völlig unbekannt.

Vereine sollen aktiv werden

Das durch Janine Stark vorgestellte Gesamtkonzept zur Suchtprävention soll nicht nur für die Vereine anwendbar sein, sondern auch in der Gemeinde allgemein. Aus der Frage, was Vereinsmitglieder tun könnten, wenn der Verdacht auf Drogenkonsum bei Jugendlichen auftauche, entwickelte sich zwischen den Vereinen und der Suchtbeauftragten eine rege Diskussion. Stark sagte dazu: „Auch ein Verein muss seinen Erziehungsauftrag wahrnehmen. Der Verein ist ein Beziehungspartner, der Einfluss hat. Man sollte aktiv auf die Jugendlichen zugehen und nicht wegschauen.“ Auch Schulungen für Übungs-und Gruppenleiter sollten in einem Verein auf der Tagesordnung stehen.