DRK Bereitschaft Sigmaringendorf feiert

60 Jahre. Ein langer Zeitraum, in der die Bereitschaft Sigmaringendorf besteht. Das Jubiläum der Bereitschaft Sigmaringendorf wurde am 18. September an der Donau-Lauchert-Halle in Sigmaringendorf gefeiert. Ebenfalls feierte ein Gründungsmitglied der Bereitschaft, Herr Egon Kern, seine 60-järhige Mitgliedschaft im DRK und wurde zum Ehrenmitglied der Bereitschaft ernannt. In gleichem Atemzug wurde das Einsatzgruppenfahrzeug und das erst kürzlich beschaffte Helfer-vor-Ort-Fahrzeug geweiht. Vor Ort konnten die Besuchenden die Fahrzeuge und die dazugehörige Ausstattung begutachten sowie sich erklären lassen. Neben dem gab es mehrere Informationsstände vom PSNV des Landkreis Sigmaringen und dem Jugendrotkreuz. Darüber hinaus wurden verschiedene Fahrzeuge des DRK ausgestellt, wie der Gerätewagen Sanität vom Standort Mengen, Gerätewagen Betreuung vom Standort Herbertingen sowie das Führungsfahrzeug des Kreisbereitschaftsleiters.