Dreher will nun auch in Sigmaringendorf bauen

Ein neues Bauprojekt für seniorengerechtes Wohnen im Ringelnatzweg hat der Inzigkofer Bauunternehmer Frank Dreher in der Gemeinderatssitzung am Montag präsentiert. Bei der Diskussion der Räte darüber kamen unter anderem die Themen Flächennutzung und sozialer Wohnungsbau zur Sprache.

Vor Jahren habe die Gemeinde das Areal zwischen Ringelnatzweg, Bahnstrecke und Lauchert von der Bahn gekauft, jetzt sei endlich ein Investor gefunden, der die Bebauung anpacken wolle, sagte Bürgermeister Philip Schwaiger zur Einführung in den Tagesordnungspunkt.

Das Wohnprojekt umfasse insgesamt sieben Wohnungen auf drei Stockwerken, führte Dreher aus. Die Wohnungen gebe es in zwei Größen, drei Mal in kleinerer Ausführung mit 72 Quadratmetern und vier Mal in größerer Ausführung mit 100 Quadratmetern, erklärte er. Aus ursprünglich sechs geplanten Wohnungen seien aufgrund des zur Lauchert hin stark abfallenden Geländes sieben geworden, die Siebte befinde sich sozusagen „souterrain“ zur Lauchert hin.

Ebenfalls in Richtung der Lauchert seien dazu vier Garagen geplant, weitere drei sollen im Innenhof entstehen. Der Hang zum Flussufer muss mit einer Mauer abgestützt werden. Insgesamt umfasst das zu bebauende Teilgrundstück 1395 Quadratmeter, unbebaut bleibt ein 60 Meter langer und 27 Meter breiter Streifen auf der Seite zur Bahnlinie hin. Schwaiger erklärte, dort könnten in Zukunft eventuell weitere Wohneinheiten für ein sogenanntes Service-Wohnen entstehen. Als Betreiber käme das in der Sitzung anwesende Ehepaar Rossknecht vom Haus Löwen in Kooperation mit der Albstädter Senova GmbH in Frage, deren Vertreter Edgar Wagner ebenfalls in der Sitzung anwesend war.

Als größter Kritiker des Projektes im Rat erwies sich Paul Speh. „Mir ist diese Teillösung zu heiß“, sagte er. Man müsse sich ein Konzept für das gesamte Areal überlegen, bevor man mit dem Bauen anfange, so seine Meinung. „In seiner jetzigen Form kann ich dem Vorschlag nicht zustimmen“, erklärte er. Schwaiger dagegen zeigte sich wenig besorgt über die Verwendungsmöglichkeiten für das übrige Gelände. „Das Grundstück hinter der Metzgerei Steinhart hatte nur eine Breite von 21 Metern und auch dort wurde gebaut“, sagte der Bürgermeister. Christa Metzger schlug mit ihrer Frage an Dreher in eine andere Kerbe: „Die Wohnungen, die Sie da bauen, sind die dann für durchschnittliche Verdiener bezahlbar?“, wollte sie wissen. „Bezahlbar im Rahmen dessen, was das Bauen gerade kostet“, erwiderte Schwaiger. Das sei eine Sache von Angebot und Nachfrage, fuhr er fort, „Wir suchen uns das nicht aus“, sagte er. „Besteht denn die Möglichkeit, dass die Gemeinde die Wohnungen erwirbt und zu erschwinglichen Preisen vermietet?“, hakte Metzger weiter nach. „Das wäre eine Möglichkeit, wir müssen aber entscheiden, ob wir das wollen“, verkündete Schwaiger.

Claus Bayer erklärte, er befürworte das Konzept, erwarte für seine Zustimmung aber in Bälde auch ein Konzept für den Rest des Grundstücks. Ohne Vorbehalte unterstützte Thorsten Arendt die Pläne Drehers. „Der Bedarf ist da“, sagte er und fügte unter Verweis auf die Auftragslage im Baugewerbe hinzu: „Die Firmen rennen uns nicht gerade die Bude ein. Wir sollten so bald wie möglich einen Anfang machen und nicht lange Konzepte wälzen“.

Eine etwas kritischere Haltung vertrat Andreas Lang. „Das Projekt sei zwar okay, aber die Wohnungen seien sicher zu teuer für Normalverdiener, befand er. „Um den Bedarf an erschwinglichem Wohnraum in Sigmaringendorf zu decken, müssen wir die Entwicklung an anderer Stelle vorantreiben“, sagte er.

Wie viel die Wohnungen am Ende tatsächlich genau kosten werden, vermochte Dreher auch auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung am Dienstag noch nicht zu sagen. „Wir sind noch ganz am Anfang des Planungsprozesses, aber ich bin zuversichtlich, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagte er. Das von Dreher vorgelegte Konzept wurde schließlich mit einer Gegenstimme von Paul Speh angenommen.