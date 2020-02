Dorfpolizistinnen lamentieren gegen die „Oberen im Rathaus“

Bereits zum zweiten Mal wurde am „Schmotzigen Donschdeg“ im katholischen Gemeindehaus gefeiert, heißt es in einer Pressemeldung. Der soziale Förderverein lädt wöchentlich zum Mittagstisch ein, dieses Mal gab es nicht nur Essen, sondern als besonderen Höhepunkt stürmten selbst ernannte Dorfpolizistinnen den Saal.

Christel Metzger hatte die Gäste etwas närrisch im Frack und mit Zylinder mit den Worten: „Ihr lieben Frauen, Schwestern, Brüder, seid gegrüßt, hier sind wir wieder. Ein Jahr ging um, eh wir´s gedacht, nun ist schon wieder Fasenacht“, begrüßt. Das Dorfer Fasnetslied, „ Ja, so ist´s bei uns im Dorf“ und auch das „Schmelzelied“ der Laucherthaler wurde gemeinsam angestimmt und inbrünstig gesungen. Die Dorfpolitessen trugen in diesem Jahr in gereimten Versen allerlei Anschuldigungen gegen die „Oberen auf dem Rathaus“, Bauhof oder auch gegen die Bürger vor.

„Warum einen neuen Dorfpolizisten einstellen“, wie die Schwäbische Zeitung berichtete, „wir sind doch seit Jahren im Dienst“. Auch mit der Umwandlung des bisherigen Straßenfestes in eine einzige Wohlfühlzone mit Zelt auf dem Hirschplatz, wie von Andy Bauer angekündigt, entlockte nicht ihre Zustimmung. Und was gar nicht ginge, „nur männliche Ratsmitglieder, wo bleiben denn die Frauen“?, hörte man sie lamentieren, was einen Beifall nach sich zog. Aber auch den noch jungen Schultes „Philip den I.“ nahmen sie in die Pflicht: Ein bisschen mehr auf Sauberkeit in der Donau-Lauchert-Halle soll er achten. Als Tipp: „Er solle doch die gestrenge Hausmeisterin des katholischen Gemeindehauses, die ehemalige Gemeinderätin Christel Metzger, verpflichten, damit sie dem Hausmeister Max mal einen Intensivkurs über Hygiene-Schulung anbieten könne“.

Die selbst verfassten Texte der Politessen Sigi Speh, Martina Menger, Tommy Rebholz, Anne Neumann und Claudia Mielke sorgten für Applaus unter den Besuchern und dem Personal. Danach mischten sie sich unter das Helferteam und die zahlreichen Besucher, und alle schunkelten bei den gesungenen altbekannten Fasnetsliedern mit. Nach den Menüs gab es zum Nachtisch noch Berliner.