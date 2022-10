Dorfer treffen sich zum 70er Fest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 18. Oktober trafen sich die Jahrgängerinnen und Jahrgänger von 1952 in Sigmaringendorf zu ihrem einfachen 70er-Treffen, um gemeinsam den Eintritt ins neue Lebensjahrzehnt zu feiern. Bei schönstem Festwetter traf man sich an der Bruckkapelle zu einem Gruppenfoto. Herzliche Begrüßungen, vor allem der Auswärtigen, stimmten auf einen besonderen Tag ein. Christa Schierok und Wolfgang Freisinger hatten eingeladen. Danach war zuerst ein Rundgang auf dem Friedhof zu den bereits verstorbenen Jahrgängerinnen und Jahrgängern angesagt. In stillem Gedenken und mit der Niederlegung eines kleinen Blumengebindes an deren Gräbern, erinnerte man sich auch an die all zu früh Verstorbenen. Danach war eine Wanderung nach Sigmaringen angesagt. Es bildeten sich schnell zwei Gruppen, die erste führte über das Laizer Öschle am Mammutbaum vorbei zu den Siebensitzen. Diesen Treffpunkt kannten zwar fast alle aus der Jugendzeit, wussten aber nicht deren Ursprung. Wolfgang Metzger hatte dazu auf der Homepage des Albvereins gestöbert sowie die Erklärung von Karl Binder gefunden und vorgelesen. Die zweite Gruppe wanderte auf dem Ortsverbindungsweg an der Donau entlang direkt nach Sigmaringen. Dort traf man sich dann im „Zoller Brauwerk“ zur gemeinsamen Einkehr und zum Abendessen. Viele frühere Erinnerungen aus der Schul- und Jugendzeit wurden ausgetauscht und innerhalb kurzer Zeit kam man sich wieder näher. Die Zeit verging wie im Fluge und so wurde auch die geplante Rückfahrt mit dem Zug einfach um eine Stunde verschoben. Zum Schluss war man sich einig, ein solches einfaches Treffen künftig jährlich zu planen. Ein Teilnehmer formulierte: „Das Leben ist schon etwas Verrücktes aber lebenswert, das sollten wir noch etwas mehr zusammen genießen.“ Gute Gespräche rundeten so diesen Tag der Begegnung und der Erinnerungen ab, den die teilnehmenden Jahrgänger sicher in guter Erinnerung behalten und der mit einem Dank an die Organisatoren endete.