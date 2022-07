Dorfer Mittagstisch mit großem Hallo wiedereröffnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach über zweieinhalbjähriger Pause infolge der Coronapandemie, startete der beliebte Dorfer Mittagstisch des Sozialen Fördervereins im Katholischen Gemeindehaus nun wieder. Die bewährten Helferteams stehen bereit und freuen sich abwechselnd auf viele Besucher und auf ein Wiedersehen. Über 30 Sigmaringendorfer Bürger haben sich am ersten Julidonnerstag getroffen, um in gemütlicher Atmosphäre und in geselliger Runde miteinander Mittag zu essen. Man hatte vorsorglich für einen größeren Tischabstand gesorgt und das Team trug weiterhin Masken bei der Essensausgabe. Gleich zu Beginn gab es herzliche Begrüßungen im Team und bei den Besuchern. „Einfach schön, dass wir wieder hierher kommen können“, war die Aussage von Claudia Freisinger. Christel Metzger merkte man bei ihrer Begrüßung der Gäste die eigene Freude über den Neustart merklich an und sie hieß alle recht herzlich willkommen. Sie erinnerte aber auch daran, dass in den zweieinhalb Jahren doch einige von uns gegangen sind und deren Plätze nun leer bleiben. Umso mehr wird auf eine schöne Tischkultur und das gemeinsame Miteinander Wert gelegt. Der Redefluss war enorm, bis er durch die Essensausgabe, der vom Haus Nazareth angelieferten frischen Speisen, unterbrochen wurde. Die freiwilligen Helfer/innen der fünf Gruppen stehen weiterhin zur Verfügung, so dass jeder nur einmal in fünf Wochen zum Einsatz kommt. Weitere Helferinnen sind immer willkommen. Man hörte immer wieder: „Den Tag in der Woche halte ich mir jetzt wieder frei, ich komme einfach gerne hierher.“ „Es hat einfach was gefehlt und die Idee, die Menschen zum Mittagstisch zusammen zu bringen, ist nach wie vor einfach toll“, sagte auch Margot Wimmi. Marianne Ehm vom Leitungsteam beschloss den Mittagstisch mit einer obligatorischen Kurzgeschichte, manchmal besinnlich, aber auch immer wieder was zum Schmunzeln. Der Mittagstisch im Dorf wird weiterhin jede Woche Donnerstags angeboten, für den eine Anmeldung bis Mittwoch, 18 Uhr, bei Christel Metzger, Telefon 4753, notwendig ist. Angeboten wird ein fleischhaltiges oder vegetarisches Gericht mit einer Suppe im Voraus und einem Getränk. Eine Tasse Kaffee mit kleinem Gebäck gibt es zum Schluss noch oben drauf. Die Helferteams freuen sich weiterhin auf viele Gäste beim Mittagstisch im Dorf.