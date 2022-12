Dorf Mittagstisch weiterhin ein Erfolgsrezept

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Essen ist noch lange nicht da, schon füllen sich die Reihen im Katholischen Gemeindehaus in Sigmaringendorf. Nach und nach trudeln Menschen ein, manche gut zu Fuß, andere schlechter. Auch die Tische sind bereits gedeckt. An jedem Platz stehen liebevoll gefaltete Servietten und pro Tisch ein kleiner Blumenstrauß. Zwischen 30 bis 50 Anmeldungen sind es nach über zweijähriger Corona-Pause inzwischen wieder. Das alte Konzept hat sich bewährt, nachdem die Gedecke genau nach Anmeldungen abgezählt sind, damit kein Abstand in den Reihen entsteht und die Leute somit direkt miteinander ins Gespräch kommen.

Es geht dabei um keine reine Essensausgabe, sondern um eine wertvolle gemeinsame Zeit, in der sich Menschen, insbesondere Ältere und Alleinstehende, austauschen können. Und viele freuen sich schon auf die kommende Woche und geben gleich die neue Essensbestellung auf. Inzwischen wird für dieses gesamte Angebot 7,20 Euro verlangt. Hierin enthalten sind Getränke, eine Suppe, ein Hauptgericht nach Wahl, das vom Haus Nazareth morgens frisch angeliefert wird, und zum Abschluss eine Tasse Kaffee mit Keks. Eine Helferin aus jedem der fünf Teams übernimmt die Begrüßung der Gäste und zum Abschluss kommt meistens eine kurze Geschichte, mal besinnlich aber auch zum Schmunzeln, zum Vortrag.

Die Helferteams, auch von Männern unterstützt, sind inzwischen gut aufeinander abgestimmt, so dass eine kürzere Vorbereitungszeit von einer Stunde ausreicht, um den Saal des Gemeindehauses in eine gemütliche „gute Stube“ zu verwandeln, das von der Katholischen Kirchengemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt wird. „Auch nach bald vier Jahren macht es immer noch viel Spaß und es ist uns eine Freude, wie die Besucher/innen gerne kommen und losgelöst vom Alltag diese Zeit bei uns verbringen,“ sagen die beiden Hauptverantwortlichen, Marianne Ehm und Christel Metzger. Der Mittagstisch im Dorf endet in diesem Jahr am Donnerstag, den 22. Dezember vor Weihnachten und wird im neuen Jahr wöchentlich ab 12. Januar fortgeführt. Herzliche Einladung auch an neue Besucher/innen.