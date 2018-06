An der Eco-Tankstelle in Sigmaringendorf wird es keine Autowaschanlage geben. Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Montagabend bei einer Gegenstimme dafür ausgesprochen, das Gelände zwischen dem Bahnhofsgebäude und der Tankstelle an der Bahnhofstraße nicht zu verkaufen. Stattdessen sollen Zufahrt, Stellplätze und Gehwege zur öffentlichen Nutzung neu gestaltet werden - das Planungsbüro Ellendt ist zurzeit dabei, ein neues Konzept zu erstellen, das unter anderem Grünstreifen, weitere Stellplätze sowie eine erweiterte Zufahrt zu den vorhandenen Parkplätzen vorsieht. Um zu verhindern, dass dort größere Laster parken, soll an der Einfahrt eine Höhenbeschränkung installiert werden. Vorgesehen ist ein 2,50 Meter hoher geschmiedeter Rosenbogen. Außerdem soll die Ausstattung des Schuppens, in dem einige Vereine zurzeit Utensilien und Material lagern, verbessert werden.

Unternehmer wollte eine halbe Million Euro investieren

Wie die SZ berichtete, hatte Erkan Nisanci, Inhaber der Eco-Tankstelle, das Gelände von seiner Tankstelle bis jenseits des denkmalgeschützten Schuppens und den Schuppen selbst von der Gemeinde kaufen und neu gestalten wollen. Insgesamt wollte er eine halbe Million Euro investieren und eine 25 Meter lange Waschstraße bauen. Doch daraus wird nun nichts. „Insgesamt wurden 16 Anwohner beteiligt, von denen zehn Einwendungen eingegangen sind“, sagte Bürgermeister Alois Henne in der Sitzung. Außerdem hätten die Deutsche Bahn (DB), das Landesamt für Denkmalpflege und die Verkehrsbehörde teils erhebliche Bedenken gegen das Vorhaben geäußert. Der Haupteinwand sei vom Denkmalamt gekommen: „Dessen Stellungnahme verneint die Genehmigungsfähigkeit einer Waschanlage an dieser Stelle“, sagte Henne am Dienstag. Skeptisch sei auch die Verkehrsbehörde. „Bei einer Waschanlage kann leicht mal ein Rückstau entstehen“, sagte Henne. „Bei 16000 Fahrzeugen in 24 Stunden befürchtet die Verkehrsbehörde da Probleme.“ Nicht zuletzt habe auch die DB Bedenken geäußert und der Nutzung des Weges zur Bahn nicht zugestimmt, da „dieser als Flucht- und Sicherheitsweg ausgewiesen ist“.

Künstlerin sammelte Unterschriften

Im Vorfeld der Entscheidung hatte es auch seitens der Bevölkerung Proteste gegen den Bau einer Autowaschanlage an dieser Stelle gegeben. Die Sigmaringendorfer Künstlerin Sylvia Reiser hatte eine Unterschriftenaktion initiiert, bei der mehr als 300 Unterschriften gegen die Anlage zusammengekommen waren. Reiser und ihre Unterstützer sind der Ansicht, dass das Vorhaben die historische Ortseinfahrt von Sigmaringen her kaputt machen würde. Das Ensemble des denkmalgeschützten Bahnhofs mit dem dazugehörigen Bahnschuppen könnten in Mitleidenschaft gezogen werden. „Die Unterschriften gegen die Waschanlage sind zwar rechtlich nicht relevant, aber es gibt sie“, sagte Henne.

Der Gemeinderat hat den Bedenken mit seiner Entscheidung am Montag ohne längere Diskussion Rechnung getragen – eingehender befasst hatte sich das Gremium mit dem Thema bereits während seiner nichtöffentlichen Klausurtagung Mitte Januar. Erkan Nisanci war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.