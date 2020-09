Wenn Regisseur Frank Speh „Abstand!“ ruft, wissen seine Schauspieler schon genau, worauf sie achten müssen: Pierre Godo und seine Frau Elisabeth Godo-Laschet sind auf dem Sofa in ihrem Wohnzimmer mal wieder zu nah aufeinander gerückt. Dabei geht es nicht etwa um den Jugendschutz in den Proben zu „Der Vorname“ – vielmehr geht es um die derzeit überall präsenten 1,5 Meter Abstand zur Verhinderung von Virusübertragungen durch die Atemluft, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturbetriebs.

Unter Pandemiebedingungen zu proben stellt für die Aktiven der Waldbühne Sigmaringendorf laut des Schreibens eine große Herausforderung dar. Das Stück „Der Vorname“, das die Sigmaringendorfer Theaterleute derzeit einstudieren, wird unter Wahrung von Abstandsregeln und Hygienebestimmungen für die Schauspieler geprobt. Eine echte Herausforderung: Wie begrüßen sich zwei Menschen, die im Stück enge Freunde spielen, sich aber nicht berühren dürfen? Wie stellt man ein Liebespaar dar, ohne sich buchstäblich nahekommen zu dürfen? Frank Speh, der das Stück gemeinsam mit Fabian Felbick inszeniert, hat sich im Vorfeld viele Gedanken hierzu gemacht. Gemeinsam entwickelte die Vereinsführung der Waldbühne ein Hygienekonzept und mit den Schauspielern wurde viel überlegt und ausprobiert, wie sich persönliche Beziehungen ohne Berührungen darstellen lassen.

So entstand eine Inszenierung, die zwar das Thema Corona nicht anspricht, aber doch in diese Zeit passt, heißt es in der Mitteilung. Die Schauspieler sind jedenfalls sehr froh, Lösungen gefunden zu haben, die eine Verwirklichung dieses interessanten Stoffes möglich macht. Im Gegensatz zur Weitläufigkeit der Waldbühne, die normalerweise im Sommer oft mit 40 bis 50 oder sogar noch mehr Personen bespielt wird, ist das Spielen auf kleinem Raum in einem Saal mit nur sechs Mitwirkenden ein ganz anderes Erlebnis. Davon, wie sich die Waldbühnespieler in diesem für sie ziemlich neuen Metier zurechtfinden, können sich die Zuschauer ab Samstag, 10. Oktober, bei insgesamt sechs Aufführungen in der Donau-Lauchert-Halle in Sigmaringendorf überzeugen. Die Premiere ist bereits ausverkauft, Karten gibt es aber noch für die Vorstellungen am 11.Oktiber um 19 Uhr, sowie am 16.,17.,23. und 24. Oktober jeweils um 20 Uhr. Auch für die Zuschauer gelten einige pandemiebedingte Besonderheiten. So wird in Zweiergruppen für Personen eines gemeinsamen Hausstandes bestuhlt und das Stück, das etwa 100 Minuten dauert, wird ohne Pause gespielt. Genauere Informationen zum Theaterstück und zum Hygienekonzept erläutert die Waldbühne auch auf ihrer Internetseite.